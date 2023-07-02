Евгений Евстратов. Фото: администрация Донского сельского поселения https://vk.com/wall-213623260_390?w=wall-213623260_390

02 июля 2023, 07:57

Контрактник из Ростовской области погиб на Украине

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Военнослужащий-контрактник Евгений Евстратов погиб в ходе военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 238 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня стало известно, что на Украине погиб Михаил Касаркин с хутора Пухляковского. Он стал, по меньшей мере, 237-м жителем Ростовской области, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, уроженец хутора Ребричанский Донского сельского поселения Евгений Евстратов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 27 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Донского сельского поселения Орловского района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 238 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пулеметчик из Ростова-на-Дону убит на Украине", "Лукашенко рассказал о роли Евкурова в переговорах с Пригожиным", "Ростовские власти отчитались о ремонте поврежденных техникой "Вагнера" дорог".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 июля 2023, 08:49

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