30 июня 2023, 13:47
Офицер из Ростовской области погиб на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Офицер войск связи Михаил Касаркин погиб в ходе спецоперации. На Украине с начала военной операции подтверждена гибель как минимум 237 военных из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Лорченко стал 236 уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.
В спецоперации на Украине погиб офицер войск связи Михаил Касаркин. В связи с этим на всей территории хутора Пухляковского был объявлен траур, сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации Пухляковского поселения в соцсети "ВКонтакте".
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 237 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 13.10 мск 30 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2158 силовиков с юга России, в том числе 1155 – в СКФО и 1003 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"