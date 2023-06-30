Офицер из Ростовской области погиб на Украине

30 июня 2023, 13:47

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Офицер войск связи Михаил Касаркин погиб в ходе спецоперации. На Украине с начала военной операции подтверждена гибель как минимум 237 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Лорченко стал 236 уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В спецоперации на Украине погиб офицер войск связи Михаил Касаркин. В связи с этим на всей территории хутора Пухляковского был объявлен траур, сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации Пухляковского поселения в соцсети "ВКонтакте".