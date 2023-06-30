Михаил Касаркин. Фото: https://privet-rostov.ru/gorod/91929-35-letnij-major-mihail-kasarkin-iz-rostovskoj-oblasti-pogib-v-zone-svo.html

30 июня 2023, 13:47

Офицер из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Офицер войск связи Михаил Касаркин погиб в ходе спецоперации. На Украине с начала военной операции подтверждена гибель как минимум 237 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", рядовой Артем Лорченко стал 236 уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

В спецоперации на Украине погиб офицер войск связи Михаил Касаркин. В связи с этим на всей территории хутора Пухляковского был объявлен траур, сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации Пухляковского поселения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 237 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 13.10 мск 30 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2158 силовиков с юга России, в том числе 1155 – в СКФО и 1003 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Боец из Моздокского района убит в военной операции", "Боец из Дагестана убит в военной операции", "Житель Красносулинского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 июня 2023, 13:32

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