28 июня 2023, 15:29

Пулеметчик из Ростова-на-Дону убит на Украине

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Рядовой Артем Лорченко погиб на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 236 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Самасюк стал 235-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Артем Лорченко погиб на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества. Лорченко, работавший учителем ОБЖ, добровольно отправился на военную операции, служил в должности пулеметчика и погиб 14 мая 2022 года. Ему было 38 лет, говорится в сообщении от 27 июня в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 236 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 15.30 мск 28 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2138 силовиков с юга России, в том числе 1152 – в СКФО и 986 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Боец из Моздокского района убит в военной операции", "Боец из Дагестана убит в военной операции", "Житель Красносулинского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 16:13

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