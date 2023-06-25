25 июня 2023, 05:18

Житель ростовского хутора погиб на Украине

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В школе хутора Ильинка Белокалитвенского района открыта памятная доска местному жителю Сергею Самасюку, погибшему в ходе спецоперации. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 235 жителей Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня власти Красносулинского района сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине местного жителя Дмитрия Арбузова. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 234 жителей Ростовской области.

Отдел образования администрации Белокалитвенского района Ростовской области сообщил в соцсети "ВКонтакте" 23 июня об установке в школе хутора Ильинка памятной доски местному жителю Сергею Самасюку, погибшему в ходе спецоперации на Украине.

В сообщении отмечается, что гвардии рядовой Самасюк погиб, спасая жизнь товарищ. Он награжден орденом мужества посмертно.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 235 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине 2100 жителей юга России", "Боец из Астраханской области убит в военной операции", "Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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