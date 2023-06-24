24 июня 2023, 11:54

Житель Красносулинского района погиб на Украине

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Дмитрий Арбузов погиб в ходе специальной военной операции, сообщили власти Красносулинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 234 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июня стало известно, что на Украине погибли Сергей Осадчий и Денис Малюков из Миллеровского района. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 233 жителей Ростовской области.

Во время спецоперации на Украине погиб житель Красносулинского района Дмитрий Арбузов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 23 июня в своем Telegram-канале администрация района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 234 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине 2100 жителей юга России", "Боец из Астраханской области убит в военной операции", "Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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