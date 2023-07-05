Сын Варужана Аветисяна отпущен на свободу

05 июля 2023, 10:26

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Давид Аветисян, обвиняемый в хулиганстве за критику премьер-министра Армении, отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", Давид Аветисян был задержан по подозрению в хулиганстве после того, как встретил в ереванском парке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подошел к нему и выразил недовольство его политикой. Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование за критику Пашиняна. Они отметили, что в действиях Аветисяна нет признаков преступления, а оскорбление рассматривается по административной статье.

Прокуратура избрала в отношении Давида Аветисяна меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщил его адвокат Араик Папикян.

По его словам, Аветисяну предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 (хулиганство). "Одновременно с предъявлением обвинения принято решение об освобождении из-под стражи", - заявил Папикян корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что защита опротестовала арест. "Моего подзащитного взяли под стражу без какого-либо правового решения. Защита подала жалобу на действия правоохранителей. Уже назначено судебное заседание. Есть уверенность, что суд удовлетворит жалобу и не оставит без правовых последствий", - сказал он.

Напомним, отец обвиняемого - Варужан Аветисян - был осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".