Ростовская активистка Спорышева покинула Россию после обыска

04 июля 2023, 16:34

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Активистка Татьяна Спорышева, у которой прошел обыск после смерти в ростовском спецприемнике Анатолия Березикова, уехала в Грузию. По ее словам, решение об эмиграции она приняла из-за опасений уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики провели обыски у Ирины Гак, адвоката погибшего активиста Анатолия Березикова. и у активистки Татьяны Спорышевой, которая также представляла интересы Березикова. По словам Спорышевой, обыск прошел в рамках проверки по статье о призывах к экстремизму, силовики изъяли у нее технику. Спустя несколько дней стало известно, что Гак уехала в Грузию.

Анатолий Березиков 14 июня умер в ростовском спецприемнике, где отбывал третий подряд административный арест после пацифистской акции. Срок ареста активиста истекал 15 июня. Адвокату Ирине Гак рассказали про его смерть, когда она пришла к нему на встречу. При этом, когда Гак встречалась с подзащитным за несколько дней до этого, то, по ее словам, он выглядел здоровым. Ранее адвокат зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. "Он мне жаловался, что ему угрожали, на то, что опасается, что его убьют… Он жаловался на то, что силовики вывезли его за город и пытали электрошокерами", - рассказала Ирина Гак.

Активистка из Ростова-на-Дону татьяна Спорышева уехала в грузию, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Спорышевой, решение об эмиграции она приняла на границе с Грузией, куда планировала отправиться лишь на отдых. "Уехала из-за опасений уголовного преследования. Поняла – мне нужно или замолчать, что также ничего не гарантирует, или покинуть страну. Опасения подтвердились, потому что на границе меня не хотели выпускать из России, продержав более трех часов на КПП "Верхний Ларс"", – привело ее слова издание "Кавказ.Реалии"*.

Спорышева пояснила, что решение об эмиграции стало спонтанным. Она добавила, что намерена продолжать попытки выяснить обстоятельства смерти Анатолия Березикова.

К 16.15 мск 4 июля под петицией с требованием расследовать смерть Березикова собрано уже более 33 000 подписей, следует из данных сайта Change.Org.

Правозащитники ранее сообщили, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти музыканта и активиста Анатолия Березикова в ростовском спецприёмнике. Дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (часть 1 статьи 110 УК РФ).

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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