Лидер "Грузинской мечты" счел оскорблением требование отпустить Саакашвили на Украину

04 июля 2023, 12:42

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным требование президента Украины Владимира Зеленского направить Михаила Саакашвили на лечение в Киев.

Как писал "Кавказский узел", Украина требует выдачи своего гражданина Михаила Саакашвили из Грузии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, а посол Грузии был отправлен в Тбилиси для консультаций по этому поводу.

30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. Оппозиция в Грузии требует освободить бывшего президента.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным требование направить Михаила Саакашвили на лечение в Киев. "Такая позиция для нас оскорбительна", - заявил он.

Также, по его словам, была оскорбительна и вовлеченность высокопоставленных лиц Украины "в отправке Саакашвили в Грузию". "Сегодня, когда то же руководство требует возвращения Саакашвили на Украину, это, конечно же, содержит признаки оскорбления", - цитирует политика "Интерфакс".

Кобахидзе добавил, что у власти Грузии есть желание "оставаться с украинским руководством хотя бы в режиме односторонней дружбы".

Напомним, Михаил Саакашвили в 2015 году при получении украинского гражданства был лишен грузинского гражданства. В 2015-2016 годах занимал должность председателя городской администрации Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил". В мае 2020 Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован, говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".