Степанакерт обвинил Баку в обстреле

03 июля 2023, 21:44

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Азербайджанские военные обстреляли позиции в Шушинском районе из стрелкового оружия и миномета. Об инциденте проинформированы российские миротворцы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле позиций в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Около 15.50 (14.50 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Шушинского района. Обстрел велся из стрелкового оружия и миномета, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Из карабахских военных никто не пострадал, подчеркивается в сообщении. "О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице ведомства в Facebook*.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 21.30 мск не прокомментировало это заявление.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели четырех человек в результате обстрела с азербайджанской стороны в ночь на 28 июня. По данным властей, погибли два контрактника и два солдата-срочника.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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