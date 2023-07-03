Журналистка задержана у суда во время процесса над Орловым

03 июля 2023, 14:49

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Силовики задержали журналистку Екатерину Яньшину, которая раздавала значки у Головинского суда Москвы, где проходит второе заседание по обвинению правозащитника Олега Орлова в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. На заседание пропустили всего несколько человек, остальные же активисты вынуждены были остаться у здания Головинского суда Москвы, куда были стянуты наряды полиции и автозаки. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

У Головинского суда в Москве, где сегодня в 14.00 мск началось заседание по делу Олега Орлова, задержали журналистку Екатерину Яньшину, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Яньшина раздавала у суда значки с надписью "Мнение — не преступление", к ней в ОВД "Коптево" выехал общественный защитник от правозащитного проекта "ОВД-Инфо"**, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале проекта.

Силовики в ответ на вопрос Яньшиной о причинах задержания заявили, что она не исполняет их требования, сообщила сегодня SOTAVision** в своем Telegram-канале.

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