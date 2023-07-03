Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

03 июля 2023, 14:06

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Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Рената Пирова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Ренат Пиров отсутствовал в воинской части, где проходил службу с 6 июня по 21 сентября 2022 года и с 21 сентября до 14 декабря 2022 года.

В решении суда указано, что Пиров оставил воинскую часть перед направлением в Украину, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда указано, что Пиров признан виновным по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части" 1 . Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Комментариев от Рената Пирова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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