Сельчане в Карабудахкентском районе пожаловались на захват пляжей

03 июля 2023, 09:51

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Сотрудники санаториев и баз отдыха самовольно возвели на берегу Каспийского моря ограды, заблокировав тем самым доступ к пляжам, пожаловались в соцсети жители поселка Манас. Они потребовали от правоохранителей наказать виновных в захвате территорий.

2 июля в Instagram-паблике* dagizvestiyaa был опубликован ролик, на кадрах которого показан берег моря и установленные на нем бетонные столбы, а также натянутая на них металлическая сетка. Сверху забора видна колючая проволока.

"Мы, джамаат (община) поселка Манас категорически не согласны со строящимися заборами на береговой линии. Просим должностных лиц и соответствующие органы принять меры для предотвращения незаконных сооружений", – сказано в описании видеоролика.

Автор поста пояснил, что речь идет о береговой линии на побережье поселка Манас в Карабудахкентском районе. По его словам, она сокращается из-за того, что местные санатории и базы отдыха стали возводить на берегу ограды.

Эта запись в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 383 тысяч пользователей, на 09.40 мск 3 июля набрала 885 отметок "нравится" и 88 комментариев. Большая часть их авторов поддержала сельчан.

"Нельзя стоить забор на берегу моря, это общедоступное место", – отметил пользователь gusen__90.

"Правильно делаете, не оставляйте без внимания это. Иначе скоро вообще к морю подойти не сможем", – считает tomka_0103.

"В такие моменты прямо в полицию звоните, сразу чтобы протокол написали и чтобы убрали все", – заявил пользователь iukep4.

"Заявление в прокуратуру напишите", – посоветовал пользователь black.prince005.

"Прокурор чем занимается там? За что он получает зарплату? За что получает зарплату начальник отдела МВД?" – задался вопросами пользователь atoya_22.

На 09.40 мск на сайтах МВД Дагестана и прокуратуры республики нет комментариев относительно жалобы жителей поселка Манас на самозахват прибрежной зоны.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июня жители Карабудахкентского района самостоятельно очистили берег Каспийского моря от мусора. Отходы попадают в море через реку, а в нее мусор сбрасывают жители сел, отметили комментаторы в соцсетях. 27 июня власти Дагестана признали проблему с антисанитарией на пляжах.

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