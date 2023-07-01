Власти Краснодара нашли застройщика для проблемного ЖК "Кларисса"

01 июля 2023, 06:07

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Крупная компания берется за достройку 4-го литера жилого комплекса "Кларисса", который строится уже 20 лет, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики жилого комплекса "Кларисса" в Краснодаре, который строится уже 20 лет, неоднократно проводили акции протеста. Так, 27 августа 2022 года в одном из зданий ЖК дольщики разместили баннер. Они назвали его "Памятником бездействия властей". В сентябре 2022 года дольщики провели серию одиночных пикетов у здания администрации Краснодарского края. Еще несколько пикетов дольщики провели в начале февраля. 21 декабря 2022 года стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Жилой комплекс "Кларисса", расположенный в Краснодаре по улице Кубанская Набережная, возводится с 2002 года, его готовность оценивается в 95%, однако до сих пор его не сдали в эксплуатацию. Чиновники ранее связали проблему с завершением строительства дома с банкротством застройщика, передал 11 марта 2020 года KrasnodarMedia.su.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил 30 июня в своем телеграм-канале о встрече с обманутыми дольщиками, на которой присутствовали также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и краевой прокурор Сергей Табельский. Наумов сообщил о планах проверить начало работ на 4-м литере жилого комплекса "Кларисса". "Крупная компания берется за достройку. И до конца года она должна выполнить все работы на этом литере", - написал он.

По словам Наумова, собственники опасаются, что вопрос достройки дома "может пробуксовывать", пообещав, что краснодарское руководство этого не допустит.

Достройкой дома займется ООО специализированный застройщик "Догма", информирует "Коммерсант".

Напомним, дольщики ЖК "Кларисса" ранее пытались сами найти инвестора, который сможет достроить его. По плану жилой комплекс должен был состоять из семи секций. Застройщик, ООО "Кларисса", до 2013 года сдал в эксплуатацию секции №№ 1-3, секция №14 заселена, но так и не введена в эксплуатацию. Секция №4 находится в состоянии 95-процентной готовности – осталось установить лифты, подключить горячее водоснабжение, закончить штукатурные работы, завершить отделку подземной парковки. Секция №5 находится на начальном этапе строительства. К возведению шестой секции застройщик не приступал, а на месте, где ее планировалось строить, находится частный дом, сообщило в мае 2022 года ИА KrasnodarMedia.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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