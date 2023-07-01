Заявление Макрона вызвало критику МИД Азербайджана

01 июля 2023, 03:10

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Посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей был выражен протест в связи с распространенными от имени французского президента Эмманюэлю Макрона заявлениями о Нагорном Карабахе.

Президент Франции Эманнуэль Макрон на встрече с армянской общиной в Марселе заявил о решимости Франции в вопросе Нагорного Карабаха, сообщил офис АРФ «Дашнакцутюн».

«Я оказывал и буду оказывать на [президента Азербайджана Ильхама] Алиева большее давление, чем сам [премьер Армении Никол] Пашинян. Вопрос к Пашиняну. Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Арцаха (Нагорного Карабаха). Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня», - приводит слова Макрона "Армения сегодня".

30 июня посол Франции Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана, где ей был выражен протест по поводу заявлений французского президента Эммануэля Макрона на встрече с представителями армянской диаспоры в Марселе, в которых прозвучали высказывания против Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал разъяснений от французской стороны по этому поводу.

До сведения Анн Буайон было доведено, что «подобные предвзятые заявления, распространяемые со ссылкой на президента Макрона на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона составной частью Азербайджана, не только препятствуют восстановлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет сепаратизм и терроризм».

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

«Было подчеркнуто, что на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана подобные предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность», - далее отмечено в сообщении МИД Азербайджана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня МИД Азербайджана уже выражал протест в связи с высказыванием президента Франции по итогам пятисторонней встречи председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Кишиневе. В заявлении Макрон подчеркнул важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что президент Франции исказил позицию сторон. В опубликованном официальном заявлении Шарля Мишеля об итогах встречи тема "безопасность и права" упомянута в общем смысле, а "Карабах" или "Нагорный Карабах" не упоминаются вовсе, указал ранее "Кавказскому узлу" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

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