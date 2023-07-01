Суд отказался рассматривать дело о гибели волгоградского риэлтора без участия Мелконяна

01 июля 2023, 01:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Арсен и Анна Мелконян, а также Арман Смбатян, осужденные по делу о гибели риэлтора Романа Гребенюка, обжалуют приговор в Волгоградском областному суде. Арсен Мелконян попросил рассматривать дело без его участия, сославшись на ранения, полученные в ходе спецоперации на Украине, но судебная коллегия отказала ему, так как нет документов, доказывающих его неспособность участвовать в процессе.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая стало известно, что Арсен Мелконян, осужденный по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, задержан в Волгограде после возвращения из зоны специальной военной операции на Украине. Мелконян был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье, заявил Следком. 21 мая стало известно, что защита Мелконяна добилась отмены приговора и решения о пересмотре его дела в суде, указав на нарушения.

30 июня в Волгоградском областном суде проходило очередное заседание по апелляции Арсена Мелконян, Анны Мелконян, Армана Смбатян, осужденных 22 марта 2022 года Центральным районным судом Волгограда за преступления, в том числе по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (Романа Гребенюка).

В зал заседания пришли адвокаты осужденных, родственница Мелконянов, сотрудница областной прокуратуры Светлана Захарова и журналисты. Арман Смбатян, Арсен и Анна Мелконян участвовали в заседании посредством видеоконференцсвязи. Все они находились в СИЗО (Волгограда, Ленинска и Фролово). Потерпевшие отсутствовали. Их интересы представлял адвокат. Дело рассматривалось коллегией судей, передает корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания истцы попросили суд удалить из зала журналистов волгоградских СМИ, так как, по их мнению, они в своих публикациях «оглашают личные данные осужденных и их близких родственников», «искажают суть уголовного дела» и способствуют «разжиганию травли» осужденных. Суд отказал им в удовлетворении их ходатайства, заявив об открытости суда.

Судья напомнил присутствующим, что в прошлом судебном заседании была приобщена к делу справка об освобождении Арсена Мелконяна. Согласно документу он находился в местах лишения свободы с 22 марта по 4 октября 2022 года и был освобожден согласно Указу Президента РФ в связи с заключением контракта с ЧВК «Вагнер». При этом Арсен Мелконян заявил, что журналисты, разгласившие информацию о его участии в спецоперации на Донбассе, инициировали травлю его и его родственников со стороны международных организаций, так как информация о нем попала в запрещенный в России украинский сайт «Миротворец».

Адвокат Анны Мелконян Кирилл Евсиков подал ряд ходатайств. Так он попросил суд признать недопустимыми некоторые доказательств в уголовном деле его подзащитной - протоколы допросов свидетелей, протокол осмотра места происшествия, сотовых телефонов, протоколы выемки и распечатки телефонных разговоров и т.д. Он также попросил суд исследовать медицинские документы, информирующие о состоянии здоровья Анны Мелконян и ее близких родственников, характеристики с места работы и другие документы. Суд, посовещавшись, отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Слово было предоставлено адвокату Арсена Мелконяна Роману Бубликову. Роман заявил, что в рамках материала процессуальной проверки, на основании постановления о назначении медицинской судебной экспертизы было составлено экспертное заключение (экспертиза тела Романа Гребенюка) №5684. Экспертиза проводилась государственными экспертами Вячеславом Чумаковым и Степаном Поповым. Один из вопросов, поставленный в постановлении перед экспертами, был изложен в следующей редакции: «Могли ли имеющиеся телесные повреждения образоваться в результате падения с высоты собственного роста?». Отвечая на этот вопрос, эксперт Чумаков указал, что решение указанного вопроса не входит в компетенцию судебно-медицинских экспертов, так как относится к обстоятельствам, при которых происходят травматические воздействия, и данный вопрос может быть решен путем следственного анализа всех собранных материалов. Адвокат Бубликов процитировал следующие пояснения Чумакова, которые он дал 28 октября 2021 года в ходе судебного заседания: «Защитник Саркисов задал вопрос эксперту: «Вопрос 11 относительно образования телесных повреждений с высоты падения собственного роста. Данный вопрос, он является медицинским? Медики могут ответить на данный вопрос?» Эксперт Чумаков на это пояснил: «На данный вопрос отвечаем в предположительной форме, тогда, когда в постановлении и есть обстоятельства дела, в другом случае, рекомендуем назначить ситуационную экспертизу».

«Судья Центрального районного суда Волгограда отказалась удовлетворить запрос на проведение этой ситуационной судебной экспертизы. Изложенный вывод суда полностью противоречит материалам уголовного дела, в том числе и заключению судебно-медицинской экспертизы трупа. Таким образом, вопрос №11 относительно падения с высоты собственного роста не нашел своего ответа, и эксперт рекомендовал назначить именно ситуационную экспертизу для ответа на этот вопрос», - отметил в своем выступлении Роман Бубликов.

При этом адвокат, сославшись на статью 283 УПК РФ, напомнил участникам процесса, что суд может назначить подобную судебную экспертизу. Адвокат попросил областной суд назначить ситуационную судебно-медицинскую экспертизу, поставив перед экспертами ряд вопросов. В частности, вопрос о том, могли ли имеющиеся у потерпевшего Гребенюка телесные повреждения образоваться в результате падения с высоты собственного роста, могли ли имеющиеся у потерпевшего Гребенюка телесные повреждения образоваться при обстоятельствах, указанных Арсеном Мелконяном на допросе в ходе судебных заседаний 28 и 30 января 2022 года. Адвокат Бубликов попросил суд назначить проведение этой экспертизы в ФГКУ «111 Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» (Москва) с предоставлением экспертам материалов уголовного дела.

Судьи, выяснив позиции сторон по этому ходатайству и посовещавшись на месте, отказали в удовлетворении этого прошения.

Во время заседания объявлялись постоянные перерывы для того, чтобы Арсен Мелконян мог пообщаться с адвокатом. Мелконян постоянно нервничал и пререкался с судьями, обвинял их в предвзятости. Судья сделал ему предупреждение о недопустимости подобного поведения и о том, что он будет вынужден удалить его из процесса. Тогда Мелконян сделал следующее заявление: «Прошу весь суд вести без моего участия, в связи с тем, что с зоны СВО я приехал раненый: две больших контузии, помимо осколочных ранений. Через видеосвязь трудно мне общаться. Монитор влияет на мое здоровье – у меня болит голова, я долго не могу пользоваться видеосвязью. Начинаю нервничать».

Судья спросил Мелконяна, может ли он подтвердить свое состояние какими-то медицинскими документами. Мелконян ответил, что в зоне боевых действий такие документы получить невозможно. А вернувшись домой, он не успел попасть в больницу. Лечили его только в зоне СВО от контузии. «В СИЗО меня лечат. Три раза в день пью лекарства. В СИЗО разговаривал с фельдшером. Врачей здесь нет. Они [сотрудники СИЗО-5] в курсе, что у меня контузия. У них нет такой возможности меня прокапать, дают таблетки. Если вам нужны документы, можете их в СИЗО запросить», - сказал Арсен.

Судья выяснил позицию участников процесса по этому заявлению. Сторона истцов заявила о поддержке заявления Мелконяна. Прокурор Светлана Захарова отметила, что «все участники процесса должны быть в судебном заседании». Судебная коллегия, посовещавшись на месте, вынесла решение отказать Арсену Мелконяну в его просьбе, так как нет документов, доказывающих его неспособность участвовать в процессе. Судья Фоменко отложил рассмотрение дела на 4 июля для того, чтобы получить из СИЗО-5 медицинскую информацию о состоянии здоровья Арсена Мелконяна.

После суда адвокат Роман Бубликов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что уголовному делу его подзащитного с помощью СМИ «изначально был придан затравливающий эффект».

«Заявляли [журналисты], что удар наносился кастетом, из-за этого потерпевший погиб. У людей сразу же сформировалось мнение, что он [Арсен Мелконян] негодяй, использовал кастет. Было проведено следствие, и ни одно СМИ, которое распространяло подобную информацию, не дало правдивую информацию о том, что кастета не было. А это было установлено и предварительным следствием, и судом первой инстанции, и судом апелляционной инстанции. Кастет не присутствует в материалах дела. Удар наносился кулаком. Журналисты, распространяя недостоверную информацию о кастете, ссылались на орган предварительного следствия», - заявил Роман Бубликов.

На вопрос журналиста, будет ли сторона защиты Мелконяна оспаривать заявления журналистов о кастете в суде, адвокат заметил, что этот вопрос пока не обсуждался с подзащитным. «Апелляционное определение облсуда [данное ранее] отменено [судом кассационной инстанции] и дело направлено на новое апелляционное рассмотрение с четкими указаниями суда кассационной инстанции – ссылки на постановление Верховного суда, чем должен был руководствоваться суд апелляционной инстанции Волгоградской области, применены им не были», - сказал Бубликов.

Представитель потерпевшей стороны заявил корреспонденту "Кавказского узла", что никаких комментариев потерпевшие давать по данному апелляционному суду не будут.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Мелконяна, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что с осени 2022 года президент России вносит изменения в законы страны с целью создать условия для заключения контрактов с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы, о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Так, президент подписал в октябре 2022 года Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В июне 2023 года он утвердил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Если мы прочитаем справку Государственно-правового управления, то увидим, что все эти изменения законов создают возможности заключения контрактов о прохождении военной службы в Вооружённых Силах России в период мобилизации, в период военного положения и в военное время с гражданами, имеющими судимость (за исключением судимости за совершение некоторых видов преступлений), с гражданами, совершившими преступления небольшой или средней тяжести (за исключением некоторых видов преступлений), в отношении которых предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования воинской части, а также с гражданами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Арсен Мелконян, находясь в колонии, как раз и воспользовался этой новой возможностью и заключил с ЧВК «Вагнер» контракт. Военной службой он погасил свою судимость. Но, вернувшись домой, он [был обвинен в совершении нового преступления], по которому сейчас ведется расследование. Информация о нем недоступна из-за тайны следствия. Если его вина будет доказана – его могут опять поместить в колонию», - сказал юрист.

Сергей Иващенко отметил, что сейчас он пытается собирать информацию о количестве бывших уголовников, реабилитированных в связи с участием в боевых действиях на Украине. «Информация только косвенная. Точных статистических данных нет. Интересен будет анализ судеб осужденных, заключавших контракты с ЧВК - статистика: сколько из них «завязали» с преступной деятельностью, а сколько вновь оказались за решеткой. Но пока таких исследований нет. Только отдельные факты всплывают в СМИ и все», - сказал юрист.

Напомним, 22 марта 2022 года суд приговорил трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, Анна Мелконян, которая является его сестрой – к 5,5 года колонии общего режима. Ее супруг Арман Смбатян был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Риелтор Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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