Сотрудники мэрии Нальчика заподозрены в земельных махинациях

30 июня 2023, 19:54

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Чиновники мэрии Нальчика разрешили возведение многоэтажек на участке, предназначенном для строительства детского сада, расследование ведется по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело по злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) расследуется в отношении чиновников администрации Нальчика, сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в марте 2018 года мэрией Нальчика был заключен договор на аренду земельного участка по улице Московской площадью 8,6 тысяч квадратных метров. Арендатор должен был подготовить документацию для строительства детсада на 120 мест. Однако спустя месяц между администрацией и арендатором было заключено дополнительное соглашение, по которому арендатор уступил все права новому арендатору, ООО "Спецстрой".

Участок был разделен на две части. На одной из них должен был появиться детсад. Следствие полагает, что застройщик, "пытаясь создать видимость подготовки к строительству", несколько раз подавал документы в мэрию для получения разрешения на строительство детского учреждения, но но всякий раз получал отказ из-за неполного перечня документов. При этом на второй половине участка с разрешения сотрудников горадминистрации строились многоэтажные дома. "В сентябре 2021 году застройщик с целью сокрытия своих действий направил в местную администрацию письмо о невозможности строительства детского сада, на что должностные лица администрации каких-либо мер не приняли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствие отмечает, что должностные лица местной администрации "создали условия для неисполнения ООО "Спецстрой" обязательств, чем причинили существенный ущерб интересам общества и государства".

"Кавказский узел" также писал, что глава поселения Нартан был заподозрен в незаконной передаче сельхозземель в аренду.

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