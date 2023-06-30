Защита Барахоева указала на противоречия в приговоре и материалах дела

30 июня 2023, 14:40

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Суд первой инстанции в приговоре Ахмеду Барахоеву опирался на доводы следствия, которые противоречат аргументам защиты и материалам дела, заявил сегодня в прениях по апелляционной жалобе адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 29 июня адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин подчеркнул в суде, что следствие не доказало организацию подсудимыми беспорядков, но есть доказательства, что они пытались остановить насилие. Массовые акции протеста были спровоцированы действиями руководства Ингушетии, а беспорядки - попыткой силового разгона демонстрантов, отметил в суде адвокат Асхаб Ужахов.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Сегодня в Ставропольском краевом суде продолжились прения сторон по "ингушскому делу", сообщил на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал". На заседании подсудимый Исмаил Нальгиев заявил, что его право на защиту 29 июня было нарушено, поскольку суд отпустил его адвоката Андрея Сабинина и адвоката по назначению Яганова. "А что же вы вчера ничего не сказали?" – сказал в ответ судья и пообещал больше не отпускать адвокатов по назначению.

Адвокат Ахмеда Барахоева Башир Точиев в своем выступлении заявил, что суд "полностью перепечатал в приговор все доводы гособвинения и полностью проигнорировал доводы защиты".

Он также отметил, что суд первой инстанции пришел к выводу, что экстремистское сообщество было создано не позднее мая 2018 года, и утверждал, что его участники пользовались мессенджерами для конспирации. Но, указал адвокат, в деле есть биллинг всех телефонных переговоров с октября 2018 года, и значит, либо они не конспирировались, либо всё сказанное об экстремистском сообществе - вымысел.

Башир Точиев указал, что во время разгона протестующих силовики бросили светошумовую гранату во время коллективной утренней молитвы, хотя в деле указано, что они бросили гранату в тот момент, когда собравшиеся на площади мешали силовикам разбирать баррикады.

"Судом описываются действия наших подзащитных так, как будто кроме них, никто из граждан руководство республики не критиковал, и эта критика как будто не вызывала отклика у людей. Кроме наших подзащитных, и другие старейшины призывали людей разойтись, и к ним тоже прислушивались, но разве они тоже являются организаторами применения насилия?" – сказал в суде адвокат Барахоева.

Также он отметил, что согласно материалам дела, регламент массового мероприятия - митинга 26 марта 2019 года - изъяли с компьютера Барахоева. Следствие утверждало, что регламент не подавался для согласования митинга в правительство Ингушетии, и в нём было указано, что после 18 мск были назначены выступления участников митинга.

При этом, отметил Точиев, в материалах дела есть скриншот с описанием этого файла, где указано, что он создан 25 марта 2019 года, но там же указано, что этот файл был изменен 12 апреля 2019 года - спустя девять дней после ареста Барахоева. А значит, к этому файлу Барахоев не имеет отношения, заявил адвокат.

1 июня Башир Точиев ходатайствовал об удалении из материалов дела протокола обыска у Ахмеда Барахоева. В протоколе указано, что во время обыска был изъят компьютер, в котором будто бы был документ под названием "проект 26" – план дестабилизации ситуации в Ингушетии. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный находился под стражей с 3 апреля 2019 года, и что в этот документ были внесены изменения 12 апреля 2019 года – уже после его ареста.

Кроме того, по его словам, регламент митинга был подан в правительство организаторами вместе с уведомлением о его проведении до согласования с правительством, а митинг согласовали только на время до 18 мск 26 марта, говорится в публикации "Мемориала".

Материалы об этом процессе собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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