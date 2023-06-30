Защита ингушских оппозиционеров напомнила о подлинных виновниках кризиса в республике

30 июня 2023, 04:32

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Массовые акции протеста в Ингушетии были спровоцированы действиями руководства республики, а беспорядки во время митинга - попыткой силового разгона демонстрантов, отметил в суде адвокат Малсаг Ужахов. Зарифу Саутиеву ни один из потерпевших не упомянул в показаниях, но суд ссылается на их слова как на доказательства ее виновности, отметил адвокат активистки Билан Дзугаев.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января в Ставропольском крае идет процесс по апелляционным жалобам на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Следствие и суд не доказали, что в действиях осужденных были признаки экстремистской деятельности, заявили 12 мая адвокаты, призвав апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор. 29 июня адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин подчеркнул в суде, что следствие не имеет доказательств организации подсудимыми беспорядков во время митинга в Магасе, но есть доказательства, что они пытались остановить насилие. Слушатели процесса назвали убедительными доводы защиты.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Защитник Малсага Ужахова Асхаб Ужахов в своей речи обратил внимание на два важных момента, касающихся обвинения в создании экстремистского сообщества. "Обвинением и судом не была установлена четкая дата создания этого экстремистского сообщества, а это очень важно. Верховный суд РФ разъяснял, что уголовная ответственность за создание экстремисткого сообщества наступает с момента фактического момента образования указанного сообщества. То есть надо определить, когда это сообщество было образовано, и с этого момента привлекать к уголовной ответственности. В нашем же случае дата и точное время создания экстремистского сообщества Ужаховым, Барахоевым и Мальсаговым, как организаторами, ни судом, ни следствием, ни обвинением не установлены, и о привлечении к ответственности за создание этого сообщества не может идти и речи", - подчеркнул он.

Чтобы Ужахов, Барахоев и Мальсагов могли создать экстремистское сообщество, как утверждает обвинение, они должны были как минимум быть знакомы между собой, однако они знакомы не были, подчеркнул защитник. Митинг с требованием прямых выборов главы Ингушетии, прошедший в Магасе в мае 2018 года, упоминался в деле как первый эпизод в деятельности экстремистского сообщества, но в нем участвовал лишь один из так называемых организаторов сообщества - Малсаг Ужахов. "Остальных подсудимых нет ни на видеоматериалах, ни в справках ЦПЭ с перечислением всех участвовавших активистов, ни в судебных актах о привлечении к административной ответственности за этот митинг", - заявил адвокат. Он добавил, что организацию этой акции обвинение упорно приписывает Ужахову, хотя подлинный организатор митинга давал свидетельские показания в суде и признавал организатором митинга себя.

Асхаб Ужахов отметил, что суд "все время пытается абстрагироваться" от факта, который стал причиной начавшихся в октябре 2018 года протестов - соглашения об изменении границ между Ингушетией и Чечней.

"Это соглашение шло вразрез с волеизъявлением народа и руководства республики по итогам Съезда народа Ингушетии в 2013 году, проведенного по инициативе главы республики (Юнус-Бека) Евкурова. Тогда обсуждался вопрос границ, была создана специальная комиссия и определена межа между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Вопреки этому решению Съезда народа Ингушетии в 2013 году, не советуясь с народом, глава республики тайно подписал соглашение, которое кардинально идет вразрез с его же мнением пятью годами ранее. Это, естественно, вызвало большое возмущение у жителей республики", - подчеркнул адвокат, добавив, что митингующие не допускали никаких правонарушений, пока представители власти не предприняли попытку силового разгона акции.

По словам Ужахова, к ответственности должны быть привлечены не активисты, а должностные лица, которые умышленно спровоцировали своими действиями кризис в Ингушетии. Адвокат перечислил семь уголовных статей, под которые подпадают действия этих чиновников: от превышения полномочий и злоупотребления, до исполнения заведомо незаконного приказа и препятствования правосудию.

Адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев, выступивший в суде, подверг критике формулировки приговора и, в частности, утверждение, что обвиняемые "манипулировали национальными обычаями". "Что это значит? Как можно манипулировать обычаями? Это перекочевало в приговор из обвинительного заключения", - цитирует слова Дзугаева ЦЗПЧ "Мемориал" в своем Telegram-канале.

"Мы просили обвинение объяснить, что это значит, в чем это конкретно выражалось. Но не получили в ответ никаких уточнений и разъяснений. Пустые слова, которыми наполнен приговор. Видимо для того, чтобы замаскировать пустоту", - сказал адвокат.

Он также отметил, что ни один из допрошенных в суде потерпевших не упомянул Саутиеву в своих показаниях, но в приговоре их показания приведены в качестве доказательства ее вины. "Получается, ее вина только в том, что она присутствовала на площади 27 марта 2019 года, снимала на видео и выкладывала в свой Facebook*. И за это она должна быть в неволе семь лет и шесть месяцев" - заключил адвокат.

Прения сторон продолжатся 30 июня.

Материалы об этом процессе собраны на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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