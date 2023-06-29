Власти Сочи объяснили отсутствием денег проволочки с противооползневыми работами

29 июня 2023, 10:17

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Суд предписал властям Сочи провести инженерные работы, чтобы оставить оползневой процесс, из-за которого получил повреждения многоквартирный дом, но чиновники игнорируют решение суда, пожаловался житель дома Александр Сусойкин. В мэрии заявили, что на инженерные работы нет средств.

Как информировал "Кавказский узел", в Сочи остается актуальной проблема с самостроями. Так, 9 июня 2021 года в Адлере были застрелены два судебных пристава. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья по ним открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Сообщение о том, что власти Сочи не принимают мер для защиты жильцов многоквартирного дома от оползня, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 июня. "Моя семья 24.07.2019 года приобрела квартиру в городе Сочи, переулок Аэровокзальный, №22, квартира №6. 20.02.2020 года я заметил процесс сползания земли сверху в направлении моей квартиры. И с этого дня стал стучаться во все властные двери", – написал автор сообщения, представившийся Александром Сусойкиным. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором sms-обращения. По словам Александра Сусойкина, он уже более трех лет направляет жалобы в различные инстанции, и получает отписки, а тем временем оползневой процесс продолжается, разрушая дом снаружи и изнутри.

Дом №22 по переулку Аэровокзальному многоквартирный, шестиэтажный, в нем проживает около 200 человек. Это в основном жители разных регионов страны, которые купили тут квартиры. При этом многие живут в своих городах и поэтому они не знают про оползень, пояснил Сусойкин.

По словам пенсионера, он купил квартиру у человека, который ранее купил ее у застройщика, узаконившего дом через суд. После того как он купил квартиру, дом стал разрушаться.

Сусойкин писал жалобу в администрацию президента России. 23 марта он получил ответ. "Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию жилого дома №22 по переулок Аэровокзальный органом местного самоуправления не выдавались. Данный дом не введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градкодекса", – сказано в нем.

При этом 30 марта 2022 года Центральный районный суд Сочи поддержал требованием прокурора, чтобы власти приняли меры для защиты людей от "чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". На администрацию Сочи суд возложил обязательство провести инженерные мероприятия, чтобы оставить оползневой процесс. Власти Сочи заявили, что ищут средства на выполнение этих работ, и что их проведение запланировано в текущем году, сказано в ответе администрации президента.

Сусойкин отметил, что пока власти ищут деньги на инженерные работы, оползневой процесс продолжается. "После каждого дождя земля ползет с большей силой. Мэрия Сочи не реагирует не только на администрацию президента, но и на приставов, которые обязали их исполнить решение суда по устранению ЧС еще 10 месяцев назад. И вот так они все "футболят"камаз меня уже третий год", – пожаловался сочинец корреспонденту "Кавказского узла".

"Документы все есть в мою пользу, а вот действий никаких нет", – подчеркнул сочинец.

Он отметил, что направил по этому поводу жалобу в Генпрокуратуру. Также житель Сочи добавил, что ему не было известно, о том, что застройщик возвел дом в оползневой зоне без проведения положенных исследований.

То, что на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402018:1671 происходят подвижка грунта, подтвердила сотрудница департамента градостроительства администрации Сочи Валерия Бычкова. "При выпадении осадков в начале 2021 года произошло смещение земляных масс в сторону вышеуказанного жилого домовладения", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бычкова добавила, что сотрудники администрации Сочи 30 августа 2021 года осматривали участок. "С тыльной стороны многоквартирного дома №22 расположен склон с уклоном до 45 градусов, покрытый кустарниковой и травянистой растительностью, с признаками смещения части грунта. <…> На склоне отсутствуют инженерные сооружения для отвода поверхностных ливневых вод", – отметила она.

"Ориентировочная стоимость, работ обойдется администрации в 9 миллионов рублей, но таких денег в бюджете города нет", – пояснила чиновница.

Местные жители сочли коррупцию причиной нарушения строительных норм

Некоторые жители, проживающие по соседству с домом №22 по Аэровокзальная, считают, что он был возведен с нарушениями. Они попросили изменить их имена, пояснив, что опасаются возможного преследования за свои комментарии.

"У нас выше 1-2 этажей строить нельзя. Оползни. Но застройщик выкупил одноэтажный дом у одного из старожилов, снес его и на этом месте в 2012 году возвел шестиэтажный многоквартирный дом. Судом не понятно как этот дом узаконил, квартиры распродал", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сурен.

Когда шло строительство дома №22 местные жители жаловались в мэрию, был резонанс, добавил он. "Ездили "КамАЗы" разбили дорогу и уже тогда начались подвижки грунта. Стоит одноэтажный домик, а с другой шестиэтажный многоквартирный дом. Земля не выдержала и поползла. Стали давать трещины стоящие вокруг дома. Но все оказалось бесполезным в плане жалоб. Никто не реагировал вообще", – заявил Сурен.

Причиной нарушения правил строительства является коррупция, считает другая местная жительница Ирина. "Всему виной коррупция в органах власти. Сложилась схема. Строить на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства многоквартирные дома нельзя, но строят самострои и узаконивают через суд, без разрешения на стройку и ввод в эксплуатацию", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожую точку зрения высказал юрист Роман Лыков, которые не связан с историей со строительством дома №22 по улице Аэровокзальная. "Строительный бизнес самый доходный на курортах побережья Черного моря. Самострои и новострои быстро раскупают, как горячие пирожки, чиновники узаконивают здания и понятное дело не из альтруистских побуждений. Для простых смертных узаконить постройку через суд невозможно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Город был построен еще в середине 80-х с учетом оползневых процессов. Но застройщики не интересуются безопасностью строительства. Им главное построить и продать", – отметил Лыков.

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