The Insider* поставил под сомнение чеченское происхождение спутника "Ахмат-1"

29 июня 2023, 05:41

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Интеллектуальная работа по сборке спутника "Ахмат-1", о запуске которого отчитался Рамзан Кадыров, проводилась не в Чечне, а детали для его производства куплены в Китае, указал популяризатор космонавтики Виталий Егоров в разговоре с The Insider*.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров с гордостью отчитался о запуске первого чеченский спутники "Ахмат-1" 27 июня. Аппарат, как ожидается, будет собирать информацию о местонахождении воздушных судов.

Спутник "Ахмат-1" можно назвать чеченским лишь номинально, поскольку он разрабатывался и запускался не в Чечне и оплачен был также не республикой, уверен автор блога Zelenyikot, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

"Платформа этого космического аппарата разрабатывалась в Курском университете — там работает очень сильная студенческая лаборатория по малым космическим аппаратам. И они уже производят свои платформы спутников и предоставляют для пользования другим образовательным учреждениям как за рубежом, так и в России. По крайней мере, они работали за рубежом до 2022 года", - цитирует слова Егорова вечером 28 июня The Insider*.

По словам специалиста, компоненты для строительства спутника были получены "скорее всего, с AliExpress", а "серьезная интеллектуальная работа" по его сборке велась не в Чечне. Он также уверен, что ни один из компонентов "Ахмат-1" не был произведен в Чечне.

"Оплатилась вся эта программа Чеченского университета за счет российской федеральной программы Space-π, по которой в космос полетело 16 космических аппаратов", - отметил Егоров.

Рамзан Кадыров в своей публикации отмечал, что грант на разработку "Ахмат-1" ЧГУ получил в октябре 2022 года. Спустя несколько месяцев, 30 марта, ЧГУ "выиграл грант на сумму 4 млн рублей для разработки и запуска уже второго собственного спутника", сообщало чеченское официальное информагентство "Грозный-информ".

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