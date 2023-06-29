Прокуратура потребовала ужесточить наказание Игорю Нагавкину

29 июня 2023, 00:46

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Правозащитник Игорь Нагавкин заявил о многочисленных нарушениях и фальсификациях при рассмотрении дела о краже золотых украшений в суде первой инстанции. Волгоградский областной суд, где рассматривается апелляция, отклонил все его ходатайства. Прокуратура потребовала увеличить срок Нагавкину на два года.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы, такой же срок получили и двое других обвиняемых по делу. Нагавкин в последнем слове заявил о фальсификации его дела и о нарушениях суда. Нагавкина дважды помещали в карцер в СИЗО, защита сочла эти инциденты подстроенными.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

28 июня в 14-30 мск в зале Волгоградского областного суда началось заседание по рассмотрению апелляции на приговор Быковского районного суда в отношении правозащитника Игоря Нагавкина и двух фигурантов, осужденных по его уголовному делу – Медведева и Пономарева. Апелляционный иск рассматривала коллегия из трех судей: Фоменко, Даниловой и Сологубова. Присутствовали прокурор Евгений Орлов, адвокат Нагавкина Илья Говорухин, адвокаты осужденных Медведева и Пономарева. Поддержать Нагавкина пришли его сестра и племянница Наталья и Алина Шишлины, а также исполнительный директор Фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан. Осужденные Нагавкин, Медведев и Пономарев участвовали в заседании по видеоконференцсвязи, организованной на базе СИЗО. Прокурор Быковского района, двое потерпевших и два адвоката в суд не явились.

Судьи заслушали ряд ходатайств, озвученных Нагавкиным. Так, он попросил суд привлечь Валентина Богдана в качестве своего защитника, "так как средства на оплату услуг адвоката заканчиваются, а Богдан готов защищать бесплатно". Игорь попросил отложить судебное заседание на другую дату, так как в областной суд "по непонятной причине" почтой не были вовремя доставлены его дополнения к апелляционному заявлению, в заседании по уважительной причине не смог принять участие второй адвокат Нагавкина Валерий Шухардин, а также в суд не явились потерпевшие, к которым у Нагавкина есть вопросы. Нагавкин ходатайствовал перед судом об организации "непосредственного участия" осужденных по делу в зале суда, так как видеоконференцсвязь неудобна из-за плохой слышимости и невозможности предоставить суду на рассмотрение оригиналы документов. По всем ходатайствам судебная коллегия Нагавкину отказала в удовлетворении. Тогда он заявил об отводе всему составу суда. Судьи на это ответили очередным отказом, сославшись на отсутствие законных оснований в его прошении.

Председательствующий судья Фоменко предоставил слово прокурору Орлову. Тот зачитал апелляционное представление с предложением переквалифицировать действия осужденных и попросил суд изменить наказание осужденным по совокупности преступлений, назначив срок лишения свободы Нагавкину и Пономареву вместо шести лет – восемь лет, а Медведеву - 15 лет лишения свободы. Во время выступления прокурора Нагавкин и Медведев неоднократно заявляли суду, что они ничего не слышат и не понимают суть заявления прокуратуры. Суд принял во внимание апелляционное постановление прокуратуры и предоставил слово осужденным.

Суд проигнорировал фундаментальные нормы уголовно-процессуального закона: не удовлетворил ни одно ходатайство подсудимых, которые касаются их права на защиту.

Медведев заявил о несправедливости заявления прокурора. "Почему такой срок назначали? Вопиющее попрание моих прав. Приговор районного суда был необоснован и суров", - заявил Медведев. Он напомнил, что судья районного суда Романова назначила троим подсудимым одного адвоката, хотя интересы подсудимых были разные. "А это прямое нарушение закона", - возмутился Медведев. Те же доводы приводил и Пономарев.

Нагавкин, ссылаясь на эпизоды уголовного дела, перечислял нарушения, допущенные оперативниками, следователями, назначенными адвокатами и судьей районного суда Романовой. Так, он сообщил о нарушениях, допущенных сотрудниками следствия во время обысков, указал на несоответствия и признаки фальсификаций в документации, представленной потерпевшей стороной и следователями (например, суду были представлены незаверенные копии товарных накладных и счета фактур, указаны нереальные цены на золото (111 рублей за грамм), заявил об отсутствии экспертизы драгоценных ювелирных изделий, фальсификации протоколов ознакомлений с материалами уголовного дела).

В апелляционной жалобе он перечислил факты нарушений прав осужденных на защиту. Это, по его мнению, должно повлечь за собой отмену приговора, "поскольку приговор вынесен на недопустимых доказательствах, на недопустимых документах". нагавкин также указал, что судья Романова назначила для защиты подсудимых, имевших разные интересы и позиции по уголовному делу, одного адвоката Князева. "Он ничего не делал, спал на заседаниях, уходил из зала суда и получал за это деньги. Это мошенничество. Я настаиваю, чтобы суд выделил эти материалы в отдельное производство. Я заявляю в суде о преступлении", - сказал Нагавкин, высказав такие же претензии и в отношении другого назначенного судом адвоката - Иночкиной.

Нагавкин представил суду аудиозапись своего разговора с сотрудником прокуратуры во время личного приема. По словам Игоря, прокурорский работник в личной беседе с ним подтвердил правильность доводов Нагавкина по ряду нарушений, допущенных следственными органами.

К концу рабочего дня (к 18-00 мск) Нагавкин успел зачитать только незначительную часть своих доводов. Судейская коллегия объявила перерыв и назначила следующее заседание на 4 июля на 15-30 мск.

Адвокат Илья Говорухин по окончании заседания перечислил корреспонденту "Кавказского узла" основные апелляционные требования, представленные Нагавкиным областному суду - нарушения права на защиту при рассмотрении дела в суде, длинный перечень нарушений в ходе предварительного расследования. "И одно из основных – неустановлен предмет преступного посягательства по двум эпизодам, инкриминируемым моему подзащитному", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что в СИЗО на Нагавкина оказывалось давление со стороны администрации. "По этому поводу мы жаловались в областную прокуратуру. По словам Нагавкина - его незаконно с применением физической силы, пытались его поместить в камеру, где содержались лица, привлекаемые к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности", - заявил Говорухин. Адвокат подчеркнул, что это недопустимо по статье 33 Закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" ("Раздельное размещение в камерах"). После обращения в прокуратуру, по словам адвоката, "напряжение вроде снялось".

Говорухин указал, что ответы на заявления Нагавкина, поданные в связи с действиями судьи Романовой председателю Волгоградского областного суда и председателю Быковского районного суда, а также поданную в Высшую квалификационную коллегию судей Верховного суда ответа не поступало.

Сестра Игоря Нагавкина, мать троих детей Наталья Шишлина рассказала, что после оглашения приговора члены семьи пребывали "в состоянии шока". "Мы думали, что их отпустят, потому что по-другому просто не должно было быть. Но случилось все наоборот. Сначала эту новость мы не приняли. Восприняли ее как неправду. А когда осознали, что его рядом с нами нет и долго не будет. Нам стало всем плохо", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Шишлина отметила, что в СИЗО-5 в отношении ее брата нарушается право "на звонок родным". С ним нет телефонной связи. "Мы три раза пополняли ему карту. Но сотрудники СИЗО ее не активируют. Связь помогает нам поддерживать только адвокат Илья Говорухин. Через него мы узнаем, что он жив. Мы переживали о нем. Ничего не знали о том, что он попал в карцер. Но все утряслось. Мы себе не можем представить, что с ним там происходит", - рассказала сестра Нагавкина. Наталья предположила, что ее брату мстят за его правозащитную деятельность.

Правозащитник Лев Пономарев* назвал Нагавкина "самым сильным правозащитником в провинции". Игорь Нагавкин сотрудничал с Львом Пономаревым* более 10 лет. "За это время Игорь был экспертом при уполномоченном по правам человека в России. Он сумел добиться того, что некоторое время в Волгоградской области не было случаев пыток в колониях. Он боролся с наркодилерами в своем городе. Настоящий народный защитник. Очень беспокойный человек в Калаче-на-Дону. Против него ополчились все ветви власти. Если бы в России выбирали шерифов, Нагавкин был бы лучшим шерифом", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".

Она сообщила, что лишь однажды виделась с Игорем в СИЗО. Он не жаловался ей ни на условия содержания в камерах, ни на питание, ни на здоровье, хотя женщина заметила, что он сильно похудел. Несколько раз она носила туда передачки. Она отметила, что по словам родных других заключенных, в СИЗО еда очень плохого качества.

Валентин Богдан назвал процесс по делу Нагавкина предсказуемым. "Меня поразило то, что суд проигнорировал фундаментальные нормы уголовно-процессуального закона: не удовлетворил ни одно ходатайство подсудимых, которые касаются их права на защиту", - сказал Богдан корреспонденту "Кавказского узла".

"Не берусь судить, каков будет результат. Но пессимизм имеется. Суд может покивать головами и остаться со своим мнением", - отметил Богдан.

Он подчеркнул, что выступая с апелляцией, Нагавкин показал высокое знание дела. "По каждому листу своего приговора он вносил свои доводы о несостоятельности тех доказательств, по которым его привлекли к уголовной ответственности. И срок ему чрезмерно большой дали. Шесть лет длилось уголовное производство! Такие дела обычно быстро расследуются. Навевает на мысль, что следствие искало доказательства, чтобы доказать его причастность", - сказал Богдан. Он согласился, что в деле присутствуют "явные признаки фальсификаций".

Не связанный с делом Нагавкина юрист Сергей Иващенко, заметил, что сроки рассмотрения жалоб на действия судьи "жестко не установлены", за исключением, впрочем, жалоб о совершении судьями дисциплинарных проступков. "Но некоторые судьи руководствуются положениями закона о рассмотрении обращений граждан, поэтому стараются уложиться в 30-дневный срок", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Иващенко рекомендовал подавать жалобы на судей председателю их суда, в Квалификационную коллегию судей, в прокуратуру или президенту России. "Самый действенный адресат, по моему опыту, это председатель суда или Квалификационная коллегия судей", - заметил Иващенко.

Жалобы на действия (бездействие) и решения руководителей следственных органов Следственного комитета и следователей подаются в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) РФ, заявил Сергей Иващенко, сославшись на статью 11 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" и главу 16 УПК РФ. При этом ответы на жалобы, по требованию этого закона, должны быть мотивированными.

"Если жалоба подана руководителю следственного органа или прокурору, то срок рассмотрения жалоб (согласно статье 124 УПК РФ) – трое суток, со дня их поступления. Днем поступления жалобы считается день ее регистрации с присвоением номера документу по Книге учета входящей корреспонденции следственного органа. Этот срок может быть продлен, если потребуется расследование по жалобе", - заметил Сергей Иващенко. "Ответы на жалобы о незаконных действиях судьи или сотрудников следственного органа могут благоприятно повлиять на решение областного суда при рассмотрении апелляции. Но в моей практик" такого никогда не было", - подчеркнул он.

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