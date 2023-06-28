Максим Беломыцев. Фото: https://protokol.band/2023/06/28/belomicev-makiyazh/

28 июня 2023, 21:53

Краснодарский студент отчислен за пропаганду смены пола

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Студент Кубанского государственного университета Максим Беломыцев отчислен за пропаганду смены пола  на своей странице в соцсети. Ранее на него составили протоколы о пропаганде ЛГБТ и дискредитации армии.

Старосту и отличника, блогера Максима Беломыцева, отчислили из Кубанского государственного университета из-за "аморальной пропаганды смены пола", сообщил сегодня правозащитный проект "Дело ЛГБТ+". Поводом для отчисления стали ролики в макияже на его странице в Instagram*, которые были размещены несколько лет назад. В приказе причиной назван аморальный поступок, недопустимый внутренним распорядком. Самого студента и его адвоката в комиссию по отчислению так и не пригласили.

Неделю назад Максима задержала полиция у дома, и на него составили два протокола по статьям 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола и по 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации использования вооруженных сил РФ. Судов ещё не было, говорится в сообщении в Telegram-канале инициативы. 

19 июня в местном издании "Живая Кубань" появилась публикация, в которой были приведены скриншоты публикаций из соцсети Максима в макияже, а также пост на украинском языке в поддержку Украины. Издание утверждает, что скрины публикаций прислали "возмущенные читатели".

По данным на 21.30 мск аккаунт Максима Беломыцева в Instagram* доступен только для подписчиков. На страницу молодого человека подписаны 1459 человек.

"Кавказский узел" писал, что 5 декабря 2022 года президент России подписал федеральный закон № 479 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Этим законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", говорится в сообщении на сайте Кремля.

24 мая стало известно, что по этой статье оштрафован на 100 тысяч рублей 20-летнего жителя Волгограда, в анкете которого на сайте знакомств силовики обнаружили пропаганду ЛГБТ. 

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Алипат Султанбегова оштрафована за дискредитацию армии", "Суд арестовал кубанскую активистку Мелихову", "Продмаг в Новороссийске убрал с вывески радугу после гомофобной жалобы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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