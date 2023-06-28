28 июня 2023, 13:55

Денис Сердюк этапирован в колонию в Волжском

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Денис Сердюк, приговоренный в Волгограде к четырем годам колонии за поджог военкомата, этапирован в колонию в Волжском, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд приговорил волгоградца Дениса Сердюка к четырем годам колонии, признав его виновным в поджоге военкомата.

30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке".

Дениса Сердюка этапировали в ИК-12 Волгоградской области для отбытия наказания, сообщает сегодня правозащитный проект «Зона солидарности».

"После вступления приговора в силу Сердюка этапировали из СИЗО. Недавно стало известно, что Денис прибыл в ИК-12 в городе Волжский", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Напомним, Сердюк был признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере более 923 тысяч рублей. Адвокат настаивал, чтобы с Сердюка сняли обвинение в хулиганстве.

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Примечание:

"Продлен арест жителю Ставрополья по делу о подготовке поджога военкомата", "Аналитики оценили мотивы поджигателя коврика у здания ФСБ в Краснодаре", "Житель Гуково приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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