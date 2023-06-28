28 июня 2023, 07:35

Кадыров похвастался запуском первого чеченского спутника

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На орбиту запущен первый чеченский спутник "Ахмат-1" для сбора информации о местонахождении самолетов, сообщил Рамзан Кадыров.

27 июня с космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель со спутником «Ахмат-1» на борту, сообщил поздно вечером того же дня Рамзан Кадыров.

"Это наш первый спутник, который вышел на орбиту Земли. Он разработан специалистами Чеченского государственного университета […] совместно с экспертами Юго-Западного государственного университета", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

В октябре 2022 года ЧГУ получил грант на разработку собственного спутника, который будет собирать информацию о местонахождении воздушных судов, говорится в публикации.

"Все конструкторские работы по созданию данного аппарата велись на базе НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем им. К.Э. Циолковского ЮЗГУ. Спутник «Ахмат-1» оснащен специальным модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания. Он позволит обеспечить зону приема сигналов от воздушных судов не менее чем на 1500 км", - сообщил ректор Юго-Западного госуниверситета (Курск) Сергей Емельянов, слова которого опубликованы на странице вуза во "ВКонтакте". В публикации подтверждается, что спутник был разработан "учеными ЧГУ им. А.А. Кадырова и ЮЗГУ".

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Примечание:

"Турецкие медиа указали на бестактность Кадырова", "Жители Ингушетии раскритиковали участников форума в честь Ахмата Кадырова", "Соратница Закаева объяснила свое желание вернуться в Чечню".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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