Адвокат сообщил о голодовке Рауля Арашукова

27 июня 2023, 23:18

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Отец бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков объявил голодовку из-за отказа суда позволить ему прослушать аудиозаписи заседаний по делу. Суд незаконно ограничил время ознакомления с протоколом, установив срок до 3 июля, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая адвокат Анна Ставицкая пожаловалась в Генпрокуратуру на то, что ее подзащитного Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по много часов держат в наручниках, что делает невозможным их знакомство с судебным протоколом для подготовки апелляционной жалобы. Кроме того, ранее осужденных знакомили с протоколом в СИЗО, а 12 мая "по неизвестным причинам" вывезли для ознакомления с протоколом в Мосгорсуд, где ознакомление предложили проводить в наручниках, закрепленных на обеих руках и пристегнутых к стене. После жалоб в несколько инстанций Рауфа и Рауля Арашуковых перестали возить для изучения судебных протоколов в суд, Раулю Арашукову также больше не мешают совершать намаз в камере, сообщил его адвокат.

Рауль Арашуков объявил голодовку в СИЗО из-за отказа суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний, сообщил сегодня адвокат Владимир Постанюк. Он отметил, что Арашуковы знакомятся с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. "Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать. Все это вынудило Рауля Арашукова объявить голодовку с целью обратить внимание на незаконные действия суда", - процитировало слова Постанюка РИА "Новости".

Адвокат пояснил, что суд незаконно ограничил время на ознакомление с протоколами, установив срок до 3 июля. Он также отметил, что сотрудник суда выразил недовольство перерывами Арашуковых на молитвы, так как это затягивает ознакомление.

К 23.10 мск 27 июня ФСИН России не прокомментировало на своем сайте и в соцсетях сообщение о голодовке Рауля Арашукова.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых. Защита обжаловала приговор. В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам.

23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и Рауле Арашукове.

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