Власти Ингушетии не смогли добиться увеличения квот на хадж

27 июня 2023, 14:40

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Число желающих совершить хадж жителей Ингушетии значительно выросло, и выделенных для республики квот оказалось недостаточно. Многие выходцы из республики смогли совершить хадж, приобретя путевки в других регионах.

Как писал "Кавказский узел", квота на хадж для жителей Ингушетии составила в этом году 1,3 тысячи мест. Туры в Саудовскую Аравию в Ингушетии были распроданы за несколько дней, высокий спрос в турагентствах объяснили тем, что в этом году паломники отправляются рейсом в Джидду без пересадок. В комитете по хаджу Ингушетии сообщили, что республика запросила дополнительно 200 мест по квоте на хадж. За семь дней в хадж были доставлены тысяча паломников. Стоимость поездки из Ингушетии составила около 5500 долларов для каждого.

Желающих посетить Мекку сейчас было гораздо больше, чем в прошлые годы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ингушского комитета по хаджу Мовсар Гандалоев. "Правительство республики просило выделить квоту на 1500 мест, но было выделено 1300. Велись переговоры с Хадж-миссией России, с правительством Саудовской Аравии с просьбой выделить дополнительные места. Поэтому нами был составлен резервный список на случай, если нашу просьбу удовлетворят. Но дополнительную квоту, к сожалению, республике не выделили", - рассказал Гандалоев.

Однако, по его словам, выходцы из республики, проживающие в других регионах страны, смогли приобрести путевки на хадж у местных туроператоров.

Сейчас паломники посещают святые для мусульманина места, добавил Мовсар Гандалоев. Он отметил, что среди паломников есть люди преклонного возраста, но несмотря на жару и насыщенную программу, "чувствуют себя они нормально".

"Однако не обошлось без досадных происшествий - одна из женщин оступилась и сломала ногу. Ей сразу же оказали медицинскую помощь, была проведена операция, наложен специальный бандаж, который оказывает надежную фиксацию, и который наиболее комфортен, чем гипс. Она не будет сидеть в гостинице со сломанной ногой. Мы будем возить ее на машине или на скорой помощи по всем святым для мусульманина местам. Там, где нельзя будет проехать на транспорте, воспользуемся коляской. Так что она совершит таким образом все необходимые для хаджа обряды", - заверил Гандалоев.

По его словам, еще одна паломница сломала руку. "Ей также быстро и очень профессионально была оказана медицинская помощь и на травмированную руку был наложен специальный бандаж", - рассказывает лен комитета по хаджу.

Он отметил, что все возникающие проблемы легко решаются во взаимодействии с властями Саудовской Аравии.

Житель Назрани Алихан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дважды пытался совершить паломничество в Мекку, но сталкивался с нерешаемыми проблемами.

"В прошлом году врачи запретили ехать в Мекку, были осложнения после ковида. А в этом году - сам виноват, думал дешевле будет, если я совершу хадж из Москвы, вроде, по словам брата, который живет там, так дешевле. И действительно, путевка стоила 4500 долларов, тогда как в Ингушетии на тысячу больше. Но мой внук подсчитал, что поездка на хадж из Москвы, включая дополнительные перелеты, плату за такси, питание, обойдется больше, нежели путевка, купленная в Ингушетии, где паломнику не нужно беспокоиться ни о транспорте, ни о питании - все включено в стоимость. Когда я пошел в комитет по хаджу, мне сказали, что список уже составлен согласно квоте, меня могут записать только в резерв на случай получения дополнительной квоты", - посетовал мужчина.

По словам руководителя ингушского комитета по хаджу Мусы Дудургова, стоимость путевки практически во всех регионах страны одинакова. "Окончательная стоимость исходит из тех цен, которые диктует Саудовская Аравия - это гостиницы, транспорт, питание, налоги. В Саудовской Аравии также, как и во всем мире, цены растут, особенно в дни хаджа. Если соцпакет в прошлом году стоил 600 долларов, то в этом - 1600", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".