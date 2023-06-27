27 июня 2023, 10:47

Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил к одному году заключения местного жителя Мухадина Кунижева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник, служивший в одной из частей Минобороны Мухадин Кунижев 22 ноября 2022 года, в период мобилизации, без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть, расположенную в Ставрополе. 19 декабря 2022 года он явился в следственный орган.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Кунижева виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы", и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня в своем Telegram-канале газета "Юга" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариев от Мухадина Кунижева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам заключения жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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