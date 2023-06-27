Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

27 июня 2023, 10:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военный суд в Нальчике приговорил к одному году заключения местного жителя Мухадина Кунижева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник, служивший в одной из частей Минобороны Мухадин Кунижев 22 ноября 2022 года, в период мобилизации, без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть, расположенную в Ставрополе. 19 декабря 2022 года он явился в следственный орган.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Кунижева виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" 1 , и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня в своем Telegram-канале газета "Юга" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариев от Мухадина Кунижева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам заключения жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.