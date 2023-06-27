Верховный суд Дагестана отказался допустить Магомеда Сулейманова к работе

27 июня 2023, 03:19

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По ходатайству представителя правительства Дагестана Верховный суд республики приостановил решение нижестоящего суда о допуске бывшего руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова к работе.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомед Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности. Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел его противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.

Верховный суд Дагестана приостановил решение Советского районного суда города Махачкалы о допуске к работе бывшего руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова, пишет 26 июня "Коммерсант".

В сообщении на сайте суда указано, что было рассмотрено ходатайство представителя правительства Дагестана о приостановлении постановления Советского районного суда о допуске Сулейманова к работе. Его поддержали представитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования и прокурор. Решение о приостановлении постановления о допуска Сулейманова к работе было принято, "поскольку указанное постановление обжаловано, находится в производстве Верховного суда республики и неоднократно откладывается в связи с поступлением ходатайств Сулейманова об отложении процесса на другой срок по состоянию здоровья", пишет пресс-служба суда.

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