26 июня 2023, 13:27

Голубев пообещал разовые выплаты контрактникам из Ростовской области

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Контрактники из Ростовской области, участвующие в военной операции на Украине, получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, заявил сегодня губернатор Василий Голубев.

О своем постановлении о единовременной денежной выплате по 100 тысяч рублей контрактникам и добровольцам из Ростовской области губернатор Василий Голубев сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала - с 24 февраля 2022 года", - написал он.

Голубев напомнил, что в 2022 году власти региона приняли решение о единовременной выплате по 150 тысяч рублей для мобилизованных из Ростовской области, а позднее – и для контрактников, "которые пошли служить в наши именные подразделения".

"Сразу предупрежу возможные вопросы по разнице в размере выплаты. Исходили из возможностей бюджета. Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей", - добавил глава региона.

"Кавказский узел" писал, что 15 февраля депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что военные, раненные в военной операции на Украине, не могут получить в госпиталях Ростова-на-Дону и Анапы справки для последующих выплат.

12 июня стало известно, что контрактники из Ростова-на-Дону Вячеслав Дмитров и Анатолий Балановский обжаловали в суде отказы в выплатах за участие в военной операции.

В феврале стало известно, что Новочеркасский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иск добровольца Руслана Калинина, который пытался взыскать с командования часть выплат за участие в военной операции. Руслан Калинин не являлся военнослужащим, решил суд. Калинин обжаловал решение в окружном военном суде.

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Примечание:

"Суд обязал командира части из Чечни рассмотреть рапорт военного о выплате за ранение", "Отчет Кокова о выплатах военнослужащим вызвал вопросы у пользователей соцсети", "Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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