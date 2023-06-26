26 июня 2023, 07:37

Житель Кубани обвинен в дискредитации армии

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Силовики в Калининском районе Краснодарского края составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владимира Радость.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Калининского района Краснодарского края Владимира Радость, передали 25 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно был составлен на жителя Калининского района протокол, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке на сайте Калининского районного суда уточнено, что протокол на Владимира Радость составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных деталей по делу не приведено.

Комментариев от Владимира Радость или его представителей не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении жителя Сочи Дмитрия Ярикова, который ранее уже был оштрафован за дискредитацию армии и уехал из Краснодарского края, силовики завели новое дело о дискредитации вооруженных сил.

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Примечание:

"Арестованная в Сочи гражданка Украины извинилась за публикации в соцсети", "Активист из Новороссийска пожаловался на давление силовиков", "Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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