15 семей вернулись в Лачин

26 июня 2023, 02:51

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Еще одна группа вынужденных переселенцев вернулась из Баку в Лачин, который по итогам войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Всего в город возвратились 266 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня 22 семьи вынужденных переселенцев (72 человека) вернулись в Лачин. До конца года в Лачине планируется поселить 700 семей, сообщили власти Азербайджана. Переселенцы рассказали, что новые дома подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Продолжается возвращение в Лачин вынужденных переселенцев. 25 июня в город вернулись 15 семей (53 человека), которые проживали в жилом комплексе "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку, пишет АПА.

Таким образом, общее число вернувшихся в Лачин семей достигло 70, это 266 человек, информирует Trend.

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