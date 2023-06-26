Ирина Григорьева обжаловала отказ суда в удовлетворении иска к краснодарским психиатрам

26 июня 2023, 03:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тверской суд Москвы отказал краснодарской активистке Ирине Григорьевой в удовлетворении иска к кубанским психиатрам о моральной компенсации за принудительную госпитализацию. Григорьева обжаловала отказ.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2022 года активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 20 июня Григорьева потребовала в суде признать психиатрическую экспертизу недействительной, но судья отказался. Тогда активистка подала на него в суд.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

Тверской районный суд Москвы 23 июня отказал активистке Ирине Григорьевой в удовлетворении иске о признании незаконными действий пяти ответчиков: Минздрава Российской Федерации и Краснодарского края, Росздравнадзора Российской Федерации и Краснодарского края, а также государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированная клиническая психиатрической больницы №1", где проводилась психиатрическая экспертиза активистки.

Григорьева утверждает, что экспертиза не соответствует требованиям закона. Процесс о признании экспертизу незаконной рассматривается в Динском районном суде Краснодарского края. "Назначенный ранее на 23 июня суд перенесен из-за процесса в Москве по ходатайству подсудимой Ирины Григорьевой на понедельник 26 июня", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" секретарь суда.

В качестве компенсации вреда Григорьева потребовала от пяти ответчиков выплатить компенсацию в размере 750 тысяч рублей. В качестве обоснования иска она приложила заключение независимых московских экспертов-психиатров независимой некоммерческой организации судебных экспертов, которые пришли к выводу, что «нарушения, выявленные при анализе заключения специалистов ГБУЗ СКПБ № 1 Краснодара, не позволяют считать указанное заключение объективным, обоснованным и полным, составленным на строго научной и практической основе».

«Экспертное исследование <...> произведено на низком профессиональном уровне с многочисленными нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, не является полным, всесторонним и объективным. В заключении отсутствует общая оценка результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы экспертов исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, в связи с чем заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений», - говорится в заключении экспертов.

Защитница Григорьевой, председатель международного общественного движения "Общественный контроль" Ирина Иванова напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что есть четкие основания для помещения человека на принудительное обследование.

«Согласно статьи 7 ФЗ от 2 июля 1992 года № 318-ФЗ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" установлены условия проведения психиатрического обследования без согласия лица. Это может быть только в двух случаях: если лицо представляет реальную опасность для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья других людей; если психиатрическое обследование необходимо для оценки психического состояния лица и предотвращения опасности. Наша организация изучила дело Ирины Григорьевой. Мы пришли к выводу, что у следствия и суда не было никаких оснований для направления Ирины Григорьевой на принудительное психиатрическое обследование. Мы имеем дело со злоупотреблением полномочиями, как следователи, так и судьи, отправивших Ирину заведомо без оснований, указанных в законе, в психбольницу, тем самым желая оказать на нее психическое, эмоциональное и физическое давление, что недопустимо», - считает она.

По словам Ивановой, в организации было много дел, «когда людей незаконно «лечили» и превращали здравомыслящих и адекватных членов общества в ничего не соображающих «овощей». "Единственное, чем мы можем помочь Ирине, это нашими юридическими консультациями, участием в судах, написанием наших заключений и отзывов о человеке, попавшем в беду», - сказала она.

Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян сказала корреспонденту "Кавказского узла" узла, что "обследовать свое психическое здоровье человек имеет право сам, добровольно, ровно так как добровольно люди приходят в терапевту или к зубному врачу".

"Если человек при смерти или без сознания, то, естественно, врачи имеют право его обследовать, чтобы спасти жизнь. Но какая необходимость обычного гражданина, который пришел по вызову к следователю знакомиться с делом, которое, кстати, полностью сфабриковано, отправлять в психушку в наручниках?» - задается вопросом Арутюнян.

По словам Ирины Григорьевой, в Тверском суде 23 июня присутствовали двое представителей Росздравнадзора Краснодарского края и представитель от двух экспертов психиатрической больницы.

«Суд длился примерно полтора часа. После чего судья удалился в совещательную комнату и зачитал отказ без мотивировки. Решение будет переправлено по почте. Смысл отказа суда сводился к тому, что якобы мой иск не относится к неимущественному праву и мне не был нанесен моральный вред принудительным помещением в стационар и липовой экспертизой. Экспертный анализ независимых экспертов, представленный мной, судом во внимание принят не был. Ответчики настаивали, что мои права не нарушали», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Григорьевой, уголовное преследование связано с ее правозащитной деятельностью. «Меня они решили осудить по статье "клевета" на судью, которая не является «посадочной», а «штрафной». Но им этого мало, им надо именно изолировать меня от помощи людям. Для этого и нужна была психушка и появившийся «опекун», которая не может открыть рот, чтобы объяснить мне, в чем заключается ее опекунство, а все время молчит и отказывается от общения со мной, с ее «опекаемой». Дальше у них цель - меня осудить по 298 УК РФ и, так как я признана местными психиатрами «психически больной», отправить меня на принудительное лечение <...> Мне, естественно, страшно. Я живой человек», - сказала Григорьева.

Она предоставила корреспонденту "Кавказского узла" отзыв исполняющего обязанности главврача психиатрической больницы Краснодара на независимую экспертизу. "ГБУЗ «СКПБ №1» с исковыми требованиями не согласно", - говорится в отзыве.

В отзыве говорится, что основанием для производства судебно-психиатрической экспертизы является "постановление судьи, лица, производящего дознание, следователя". В данном случае экспертиза была назначена следователем. И.о. главврача также сообщает, что экспертиза проводилась в строгом соответствии с законодательством.

По мнению адвоката Кнарик Арутюнян, "психиатры перевернули законы РФ с ног на голову". "Четко обозначено, что в «случае необходимости». Какая необходимость была у следователя направлять Ирину принудительно в стационар? И какая необходимость была у психиатров ее принудительно обследовать? Если бы они были независимы от следствия и суда, то они были бы обязаны вернуть постановление следователя и суда, как незаконные, обосновав это тем, что необходимости для принудительной госпитализации в стационар нет. Так как это могут быть только экстренные случаи", - сказала она.

Она считает, что сотрудники больницы были уверены, что «никто не будет читать их заключений».

25 июня Ирина Григорьева обжаловала решение Тверского суда, она потребовала отменить его как незаконное.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.