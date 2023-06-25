Отчет властей о помощи жителям Буйнакска вызвал скепсис в соцсети

25 июня 2023, 10:16

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Власти пообещали помочь жителям Буйнакска, чье имущество было повреждено в результате непогоды, не только со стройматериалами, но и финансово. Ждать исполнения чиновниками этого обещания придется длительное время, а сама помощь будет оказана выборочно, заявили местные жители в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня власти Буйнакска отчитались, что в городе начата раздача шифера для ремонта поврежденных в результате непогоды крыш домов.

Пост о том, что премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 23 июня в Буйнакске проинспектировал раздачу шифера и стройматериалов по обращениям жителей домов, чьи крыши пострадали от дождя и града, был опубликован сегодня в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей.

Эта запись на 09.55 мск набрала 1926 отметок "нравится" и 96 комментариев. Большая часть их авторов отреагировали скептически.

"На публику показали, как помогли. Пару фото сделали", – считает _ledi_889.

"Это не только в Буйнакске так", – ответила ей zulmira.gasanova.92.

"Хотелось бы верить, что эта помощь дойдёт до пострадавших", – написал пользователь umm.umiya.

"Одним дадут выборочно, остальным обещания, как обычно", – считает lgumaria.

"Смешно! Сейчас, только лапшу уберем с ушей. Эти деньги придут, только не людям, а чиновникам. А люди получат ли такую сумму – мы посмотрим", – заявил пользователь yyyytiiiiiiii.

"Надеемся, что люди получат эту помощь не только на словах, но и на деле", – подчеркнула magomedova7411.

"В каком году?" – сыронизировал пользователь kent_0550.

"А долго ждать?" – поинтересовалась barysheva_maryam.

"А автомобили кто восстановит?" – спросила raisat_tolboeva.

"Это всё на словах, а на деле нечего нет", – заявил пользователь eld5341.

"Слова с обещаниями только, а люди сами восстановят все своими силами", – считает maria_fuk.

Напомним, в Буйнакске после ливней с градом 18 июня оказались повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов.

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