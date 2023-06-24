Три дня объявлены выходными в Ингушетии по случаю Курбан-байрама

24 июня 2023, 07:18

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В связи с празднованием Курбан-байрама в Ингушетии объявлены выходными дни с 28 по 30 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни ранее объявили выходными дни с 28 по 30 июня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

В Ингушетии в связи с празднованием Курбан-байрама объявлены выходными три дня, сообщила пресс-служба главы республики.

"В соответствии с указом руководитель республики объявил 28, 29 и 30 июня в Ингушетии нерабочими (праздничными) днями", – привел 23 июня ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в Дагестане по случаю празднования Курбан-байрама выходными объявлены дни с 28 по 30 июня, а в Кабардино-Балкарии только один день – 28 июня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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