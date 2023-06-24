Женщины Нагорного Карабаха поделились своими историями о войне

24 июня 2023, 06:19

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В Ереване презентован проект "Война устами женщин-свидетельниц", героини которого рассказали о том, как пережили боевые действия в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть родные дом. Цель проекта - побороть скептическое отношение к войне в армянском обществе, сказала автор проекта Джульетта Арустамян.

Женщины из Нагорного Карабаха, прошедшие войну, рассказали свои истории в рамках проекта "Война устами женщин-свидетельниц", который презентован в Ереване 23 июня. Рассказы очевидец осенней войны 2020 года записаны в аудио-формате.

По словам автора проекта, беженки из Шуши Джульетты Арустамян, истории были записаны сразу после войны. "Знаю по себе, что лишний раз к болезненным темам мы не возвращаемся. Очень многое стирается из памяти и свидетельств не бывает, и находятся те, кто очень просто искажают настоящую историю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Всего записано 45 историй, в основном женщин, которые в период войны вынуждены были уехать из Нагорного Карабаха. Три истории - от жительниц Степанакерта, остальные - истории женщин, покинувших родные деревни и города. Есть и свидетельства тех, до последнего оставался в Нагорном Карабахе. "Они говорили, как могут оставить Арцах (Нагорный Карабах) и уехать, если вся их родня на фронте. Они остались и ощутили все на себе", - отметила Арустамян. Она планирует перевести свидетельства на несколько языков и официально издать их.

Одной из главных целей проекта, по ее словам, является формирование осознанного отношения людей к ситуации в стране и собственной жизни, а также борьба со скептическим отношением к теме в обществе. "В первую очередь я хочу донести эти истории до жителей самой Армении, которые, находясь в 150 километрах от войны, не представляют, что это такое. Очень важно для нашего общества, чтобы люди научились друг друга слушать. Сегодня в армянском обществе все хотят сказать, но никто не хочет слушать", - отметила Арустамян.

Презентация проекта продлится три месяца, пока планируется сделать достоянием общественности лишь 10 историй. На презентацию были приглашены представители общественных организаций и свидетели боевых действий. Состоялось обсуждение историй.

Автор первой истории - Гаяне. Она родом из села Акнахбюр Аскеранского района. Сейчас она преподает в Арцахском государственном университете. События 2020 года, по ее словам, стали для нее и односельчан неожиданностью. "В нашей деревне никогда не жили азербайджанцы, наша деревня никогда не видела обстрелов. В прошлые войны жители соседних деревень укрывались от бомбежек в нашем селе, у нас было безопасно", - рассказала она.

По ее рассказам, сельчан обманули, сказав, что в село должен войти армянский спецназ, который проведен операцию. Никакой спецназ, однако, так и не прибыл, зато в село зашла группа азербайджанцев из 30 человек, которые без всякого сопротивления взяли Акнахбюр. "Этот же почерк был во всех населенных пунктах. Почти везде людей вывели, открыли беспрепятственную дорогу в Шуши", - отметила Гаяне.

По ее словам, в день подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года она "осиротела во второй раз". "В первый раз - когда я потеряла своего отца, во второй раз - когда я потеряла свой отчий дом и родную деревню <...> Но мы обязаны преодолеть эту боль - боль потери родины - с огромной надеждой на то, что в один день мы обязательно вернемся в свои родные дома. Сейчас я чувствую пустоту, беспомощность. Без родины у тебя почва уходит под ногами, каким бы обеспеченным ни был в другой среде. Одна неопределенность и боязнь за то, что моим детям нечего будет унаследовать, их будущее тоже неопределенное", - отметила Гаяне.

Кнкуш Меликян в 1975 году вышла замуж за жителя села Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха (азербайджанское название - Талыш) и жила тут до 1992 года. В тот день, когда в село вошли азербайджанцы, проходили похороны односельчанина. "Еле успели в чем были на тот момент, без всяких документов покинуть село. Пешком дошли до Гориса, оттуда - в Ереван", - рассказала она.

После того, как село вновь перешло под контроль армян, семья Меликян обнаружила, что их дом полностью разрушен. У мужа были проблемы со здоровьем, построить новый дом тогда им было не под силу. "Сегодня я с ужасом смотрю кадры с Талиша, сдерживать слезы при виде всего происходящего я не могу, причем, от бессилия. Но в то же время я где-то уверена, что мы вернем наше утраченное. У нас силой отобрали наши родные города и села, мы тоже силой должны их все вернуть", - отметила Меликян, добавив, что такие свидетельства очень важны.

18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возвращении в Талыш первых 20 семей, по его словам, планируется еще переезд около 180 семей. В обращении к жителям Азербайджана по случаю Новруза Алиев сообщил, что завершена только первая стадия восстановления села, в течение года планируется построить еще 158 домов.

Заруи Акопян жила с родителями в селе Ахавно Кашатагского района Нагорного Карабаха. По ее словам, 27 сентября 2020 года рано утром над селом появились беспилотники. Первые удары были нанесены по мостам в деревне и Бердзоре. Обстрелы села происходили ежедневно в дневное время, по вечерам интенсивно обстреливали Бердзор.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Акопян, мужчины-односельчане каждый день уговаривали женщин выехать в село Тех. Но сделать это они так и не смогли, потому что отъезду помешали обстрелы. И каждый день к моменту отъезда вновь проводились обстрелы. "У соседки был магазин в селе. Однажды утром, в очередную попытку покинуть село она заставила нас вернуться в магазин и взять с магазина жвачку. Мы вернулись через несколько минут, а место сбора разбомбили. Жвачка нас спасла", - поделилась воспоминаниями Акопян.

Село она покинула 23 ноября 2023 года и больше туда не возвращалась. "Во время войны я ни разу не испугалась смерти. Но после войны оказалась настолько слабой, что не вернулась в Ахавно - боялась увидеть реальность. И я себя за это не могу простить", - сказала она.

При этом, по ее словам, удержать своего несовершеннолетнего сына Тиграна она не смогла - он убежал из Еревана к бабушке и дедушке в Ахавно. "У него была очень сильная депрессия. Хотел находиться там, в селе, которое не покидал тоже всю войну. Тогда, во время войны в Ахавно остались двое детей, у которых отец и брат были на фронте. Из-за этого эти дети не выехали из деревни, а Тигран - из-за них", - заключила Акопян.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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