Ильхам Алиев рапортовал о возвращении 20 семей в село Талыш

19 марта 2023, 04:42

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В село Талыш, которое по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, вернулись первые 20 семей, планируется переезд еще около 180 семей, рассказал Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", село Талыш Тертерского района по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана. 3 октября 2021 года власти отчитались об открытии дорог и двух малых ГЭС в этом селе, а также поселке Суговушан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 марта посетил село Талыш Тертерского района и сообщил о том, что в него вернулись 20 семей, пишет media.az.

В обращении к жителям Азербайджана по случай Новруз байрама Алиев отметил, что завершена только первая стадия восстановления села, планируется, что примерно через год будут построены еще 158 домов.

При этом он также сообщил, что в село вернутся еще около 180 семей, для которых будут созданы все условия, пишет АПА.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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