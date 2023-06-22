Улькер Гашимова помещена под арест в Махачкале

22 июня 2023, 14:54

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Жительница Дербента Улькер Гашимова, которая пыталась покинуть Россию, находится в СИЗО Махачкалы. У семьи девушки нет средств на адвоката, сообщил ее жених.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщила, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах, 8 мая стало известно, что 23-летняя жительница Дербента Улькер Гашимова арестована на 10 суток. По данным суда, Гашимова была обвинена по статье 18.7 КоАП РФ "Неповиновение требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы России". После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан. По данным ее жениха, силовики забрали ее документы и ограничили общение с ней.

Жених Улькер Гашимовой Антон Коломицын узнал, что девушка помещена в СИЗО около недели назад, но не мог подтвердить эту информацию - у Улькер нет адвоката. "К сожалению, у семьи нет средств для заключения договора с адвокатом, сейчас пытаемся решить этот вопрос с правозащитниками", – привело сегодня его слова издание "Кавказ.Реалии"*. По какой статье возбуждено уголовное дело против Улькер Гашимовой девушки, Коломицын не знает.

Подтвердить, что Гашимова находится в СИЗО, помог активист из Махачкалы, который передал продукты на ее имя в СИЗО Махачкалы, передачу у него приняли, говорится в публикации.

Напомним, ранее Антон Коломицын рассказал, что силовики провели обыски в доме Гашимовой. На самого Коломицына при этом в России заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны из-за публикации топографических карт. В 2020 году он эмигрировал из страны.

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