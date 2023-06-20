20 июня 2023, 18:16

Гранатометчик из Ростовской области погиб на Украине

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Станислав Нетребин погиб на Украине, сообщила администрация Чертковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 231 военного из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что  Максим Журин стал 230-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Алексеево-Лозовской школе открыта памятная доска Станиславу Нетребину, погибшему в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Чертковского района в своем Telegram-канале 16 июня.

Нетребин погиб 1 марта в районе Марьинки (ДНР), он служил гранатометчиком. У него остались жена и дети, говорится в сообщении от 16 июня в  группе Алексеево-Лозовского сельского поселения в соцсети "Одноклассники".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 231 военного из Ростовской области. Всего власти и силовики на 18.10 мск 20 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2112 силовиков с юга России, в том числе 1134 – в СКФО и 978 –  в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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