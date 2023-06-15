Максим Журин. Скриншот фото из телеграм-канала администрации Песчанокопского района от 13.06.23, https://t.me/peschanrn/3794

15 июня 2023, 00:19

Военный из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Максим Журин погиб на Украине, сообщила администрация Песчанокопского района. С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там как минимум 230 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Валерий Дьяковский и старший сержант Вадим Андреев погибли на Украине. Общее число военных из Ростовской области, о гибели которых на Украине сообщали власти, достигло 229.

8 июня в зоне военной операции на Украине погиб рядовой Максим Журин, уроженец села Песчанокопское, сообщила администрация Песчанокопского района 13 июня в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 230 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 15 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2088 силовиков с юга России, в том числе 1121 – СКФО и 967 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана", "Военнослужащий из Майкопа погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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