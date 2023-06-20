Предприниматели объяснили выход Грузии на первое место по поставкам вин в Россию

20 июня 2023, 10:18

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По итогам января-мая Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Росту импорта грузинских вин способствовало заключение российскими продавцами прямых контрактов с производителями, а также отсутствие проблем с оплатой и доставкой, объяснили российские предприниматели.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что по итогам первых трех месяцев текущего года Грузия вышла на второе место по поставкам вин в Россию. При этом Национальное агентство вина Грузии сочло это увеличение поставок краткосрочным, декларируя нацеленность на западные рынки.

Грузинское вино – один из главных экспортных товаров Грузии, и в последние годы объем экспорта растет. В 2011 году из Грузии было экспортировано в Россию 19 миллионов бутылок, а выручка составила около 50 миллионов долларов. При этом только за девять месяцев 2021 года 374 грузинские компании уже экспортировали за границу более 72 миллионов бутылок вина, а их выручка превысила 168 миллионов долларов. Как грузинское вино поставляется на экспорт, что представляет собой продукция, которая попадает на основные для Грузии рынки, что о ней думают производители, потребители и профессионалы, и какие у грузинского вина шансы в конкурентной борьбе с вином из других стран, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" материале "Грузия: почему виноделы стали бояться российского рынка", который подготовили журналисты независимого издания JamNews.

Грузия по итогам первых пяти месяцев текущего года вышла на первое место по поставкам в Россию тихих вин, опередив Италию. Согласно таможенным данным, за январь-май текущего года из Грузии в Россию ввезено 24,15 млн литров тихих вин, а из Италии – 23,36 млн литров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вин из этих стран в Россию увеличился на 63% и 31% соответственно. Поставки тихих вин из Грузии в Россию в результате в общем объеме достигли 19,1%, а из Италии – 18,5%, передал сегодня "Коммерсант".

Объем поставок вин из Грузии в Россию стал увеличиваться с конца 2022 года, импорт стимулировало отсутствие проблем с оплатой и логистикой, пояснил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

В основном выросли поставки в Россию грузинских вин в низком и среднем ценовом сегменте. Также этому способствовало и то, что российские сети стали заключать прямые контракты с грузинскими производителями, за счет чего также и снизились цены на грузинские вина, отметил гендиректор АСТ Леонид Рафаилов.

Цены на вина из Грузии и Армении отличает то, что их стоимость стабильно держатся на одном уровне, рассказал исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

На грузинские вина кроме того действует нулевая импортная пошлина, в то время как, например, поставки вин из Италии могут сдерживаться изменением цен, ростом курсов валют и сложностями с платежами, добавил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Напомним, Россия как минимум с 2013 года остается основным рынком сбыта для производителей грузинских вин. С 2013 года Грузия регулярно наращивает поставки вина в Россию. В 2017 году экспорт грузинского вина в Россию составил 33,2 млн бутылок, это наивысший показатель с 1991 года, заявил тогда премьер-министр Грузии.

Рост поставок начался после того, как в марте 2013 года частично был снят запрет на поставки вина из Грузии в Россию, действовавший с весны 2006 года.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году – после того как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

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