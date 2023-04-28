Грузия увеличила поставки вина в Россию вопреки заинтересованности в западных рынках

28 апреля 2023, 20:09

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Грузия по итогам первых трех месяцев года вышла на второе место по поставкам вин в Россию, также увеличив поставки коньяков и бренди. При этом в Грузии это увеличение поставок называют краткосрочным, декларируя нацеленность на западные рынки.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии после начала военной операции на Украине заявили, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля 2022 года, что Грузия поддерживает международные санкции против России. Грузия покупает больше продукции из России, чем продает в Россию. Россия является рынком сбыта для ферросплавов (объем экспорта в 2021 году составил 172 миллиона долларов) и грузинского вина - в 2021 году 55% грузинского экспорта вина пришлось на Россию. Одна из основных статей импорта Грузии из России - это зерно.

Грузинское вино – один из главных экспортных товаров Грузии, и в последние годы объем экспорта растет. В 2011 году из Грузии было экспортировано в Россию 19 миллионов бутылок, а выручка составила около 50 миллионов долларов. При этом только за 9 месяцев 2021 года 374 грузинские компании уже экспортировали за границу более 72 миллионов бутылок вина, а их выручка превысила 168 миллионов долларов. Как грузинское вино поставляется на экспорт, что представляет собой продукция, которая попадает на основные для Грузии рынки, что о ней думают производители, потребители и профессионалы, и какие у грузинского вина шансы в конкурентной борьбе с вином из других стран, – говорится в опубликованном "Кавказским узлом" материале "Грузия: почему виноделы стали бояться российского рынка", который подготовили журналисты независимого издания Jamnews.

Грузия вышла на второе место по объему поставок в Россию тихих (не игристых - прим. "Кавказского узла") вин, сообщил "Коммерсант". По итогам первого квартала 2023 года Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию, опередив в этом списке Испанию. За январь—март 2023 года из Грузии импортировано 13,1 миллиона литров, что на 49% больше, чем годом ранее. Импорт из Испании за этот период вырос на 11%, до 12,2 миллиона литров, а из сохраняющей первое место Италии — на 15%, до 13,4 миллиона литров, сообщило издание со ссылкой на собственные источники. Ранее Грузия занимала третье место среди поставщиков тихих вин в Россию, говорится в публикации "Россия саперавилась вином".

Выход Грузии на второе место среди поставщиков тихих вин ожидался еще в 2022 году, сообщил изданию руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, со страной есть прямая логистика. Грузинское вино быстро оборачивается в рознице, поэтому требует пополнения запасов, говорится сегодняшней публикации.

С января по март 2023 года Грузия 13,818 тысяч тонн вина. Это в 1,5 раза больше аналогичного показателя в 2022 году. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 15,8%, сообщила национальная служба статистики Грузии 20 апреля.

Кроме тихих вин Грузия значительно увеличила поставки и в других сегментах алкогольного рынка. Так, по данным издания, импорт игристых вин из страны в первом квартале вырос примерно в 8,5 раза, до 372 тысяч литров, Грузия занимает пятое место после Италии, Франции, Испании и Португалии. Поставки грузинских коньяков и бренди увеличились за год на 120%, до 2,66 миллиона литров, что составляет почти 60% всего импорта в категории.

По данным Геостата, за 11 месяцев 2022 года грузинские компании поставили в Россию вина на 150 миллионов долларов. На втором месте по объему экспорта вина была Польша со значительно меньшими показателями - 13,8 миллиона долларов.

То что Россия остается основным экспортным рынком для грузинского вина, Национальное агентство вина считает краткосрочным эффектом. "Из-за эмбарго и других факторов на российском рынке возник дефицит алкогольной продукции. По сравнению с прошлым годом на российский рынок поступает примерно на 35-40% меньше алкогольной продукции. Естественно, рынок пытается восполнить этот дефицит. Именно это и вызывает такой повышенный спрос на алкогольные напитки. Я думаю, что это не долгосрочная перспектива, а немедленная реакция рынка на последствия, вызванные <военной операцией>", - привело Business Media Georgia слова главы Национального агентства вина Грузии Левана Мехузла.

Ранее, в августе 2022 года, Мехузла сообщил изданию, что Грузия в течение пяти лет может сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме экспорта до 40%. По его словам, Грузия нацелена на американский рынок и на продвижение своего продукта на рынках Великобритании, Германии и стран Балтии.

Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия в апреле 2022 года отметил снижение зависимости Грузии от российского рынка в сфере экспорта вина. "У нас была 80% зависимость от экспорта вина на российский рынок, а сейчас эта цифра снизилась до 57%. Это заслуга политики и тех мер, которые государство реализует вместе с нашими предпринимателями. Чтобы диверсифицировать винный рынок, мы многие годы реализуем соответствующий проект, в котором участвует Национальное агентство вина", - привело его слова агентство "Новости Грузия" 18 апреля 2022 года.

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