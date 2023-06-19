Наврузбеков сообщил о своем побеге после депортации

19 июня 2023, 16:53

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Бывший дагестанский силовик Эмран Наврузбеков рассказал журналистам, что сбежал от конвоиров, которые в московском аэропорту пытались передать его коллегам для отправки в Дагестан. После этого заявления Наврузбеков перестал выходить на связь, сообщил сегодня Центр "Досье"*.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что Польша, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ, депортировала в Россию бывшего офицера ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова. Наврузбеков был передан силовикам в Калининграде, его жена и дети получили убежище в Польше. Супруга Наврузбекова сообщила, что он помещен под арест на 10 суток по административной статье. Информация, которую рассказал о себе Наврузбеков, "не заслуживает доверия", пояснили власти Польши. Наврузбекова депортировали поспешно, нарушив его право на обжалование решения, указала адвокат, которая подала жалобы на действия властей.

Эмран Наврузбеков, который покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Европе, в декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину** Наврузбеков заявил о причастности сотрудников ФСБ к происходившим в Дагестане и других регионах Северного Кавказа терактам и инсценировкам спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

Эмран Наврузбеков попытался сбежать от конвоиров в аэропорту «Шереметьево», сообщает SOTA со ссылкой на центр «Досье», журналисту которого Наврузбеков позвонил и попросил о помощи.

Наврузбеков прислал голосовое сообщение о том, что ему удалось сбежать, днем 18 июня, и рассказал, что 17 июня его привезли в Москву, после чего он смог скрыться, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте Центра "Досье".

"Я вчера [17 июня] убежал. Клянусь, у меня все руки побитые. Помогите, я уже не знаю, что мне делать. Клянусь, я никого не хочу подставить, но мне уже кушать нечего", – приводятся в публикации его слова.

Наврузбеков пояснил, что 17 июня у него истекал срок административного ареста в калининградском изоляторе, и за полчаса до освобождения к нему приехали пять силовиков, которые забрали его, чтобы отвезти в Москву.

В московском аэропорту Шереметьево Наврузбекова, по его словам, передали "дагестанцам", которые должны были купить билеты, чтобы отвезти его в Дагестан, но ему удалось сбежать. Он не рассказал, как именно он это сделал, ответив лишь, что он «убежал быстро в такси, и даже таксист не взял денег», отмечается в публикации.

По словам Наврузбекова, затем он доехал до «деревни», где купил продукты на последние деньги. На связь с «Досье» он вышел, находясь «в поле в 70 километрах от Шереметьево». Наврузбеков несколько раз попросил о помощи.

После этого Наврузбеков перестал отвечать на сообщения, а вскоре его телефон был отключен. "Телефон его супруги Ирады Наврузбековой также выключен. На прошлой неделе она говорила «Досье», что планирует вернуться из Польши в Россию. «Досье» нашел владельца телефона, с которого писал Наврузбеков. Им оказался рабочий агрофермы, которая располагается в 70 километрах от аэропорта Шереметьево. Он сообщил, что «Эмрана забрали», и попросил больше не писать", - говорится в публикации.

Напомним, ранее Владимир Осечкин сообщил "Кавказскому узлу", что Эмран Наврузбеков в нарушение правил о просителях убежища не находился всё время на территории Польши, а выезжал в другие страны Евросоюза и занимался "очень подозрительной деятельностью". "По данным моих источников, Эмран встречался на территории Германии и Франции с представителями спецслужб третьих стран. Контактировал с действующими сотрудниками ФСБ", – сказал правозащитник.

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