Омбудсмен Грузии заступился за участников акции протеста в поддержку Григориадисов

18 июня 2023, 02:14

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Суд над участниками митинга в поддержку Лазара и Беки Григориадисов может привести к нарушении Конституции Грузии, которая гарантирует свободу собраний и выражения мнения, заявил омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее 10 человек, некоторые из задержанных были отправлены в Телави. Бывший омбудсмен Нино Ломджария заявила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Народный защитник Грузии обратилась к Грузинскому городскому суду в связи с производством по делу участников акции в поддержку Лазара и Беки Григориадис. Омбудсмен предостерег суд от признания задержанных участников акции нарушителями закона, что, как он считает, приведет к нарушении Конституции Грузии, которая гарантирует свободу собраний и выражения мнений, пишут "Новости-Грузия".

В заявлении омбудсмена говорится, что действия участников акции носили "ненасильственный характер", и вмешательство силовиков в ход митинга является неоправданным. "Совершенно недопустимо вмешательство сотрудников правоохранительных органов в ход собрания только из-за выбранного ими стиля мирного выражения протеста", - цитирует заявление "Грузия-онлайн".

21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. Суд не удовлетворил просьбу защиты освободить его под залог. Отец Лазара, Бека Григориадис, проводит акцию протеста около здания парламента Грузии в Тбилиси с требованием освободить сына. К требованию освободить Григориадиса присоединился ряд неправительственных организаций.

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