Миротворцы сообщили о стрельбе в Нагорном Карабахе

17 июня 2023, 01:05

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В районе Лачинского коридора миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 15 на 16 июня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. В свою очередь министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле строительной площадки металлургического завода в Ерасхе.

Министерство обороны Российской Федерации вечером 16 июня в очередном информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщило о нарушении режима прекращения огня в районе Лачинского коридора.

Ведомство отметило, что командование миротворческим контингентом "совместно с армянской и азербайджанской сторонами" проводит разбирательство по данному факту. Подробности инцидента не приводятся.

Также Минобороны России сообщило, что миротворцы проводят патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и в Лачинском коридоре.

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