Жители Нальчика пожаловались на разбитые дороги

16 июня 2023, 22:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В микрорайоне Нальчика Вольный аул дорога состоит из глубоких ям и выбоин, пожаловалась местная жительница. Комментаторы в YouTube подтвердили, что проблема с дорогами актуальна и для других районов города.

"Кавказский узел" писал, что пользователи соцсетей неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние дорог в разных районах Нальчика. Так, в октябре 2022 года жители улицы Шогенова заявили, что машины скорой помощи вынуждены доставлять пациентов в больницу по единственной дороге, которая сильно разбита из-за постоянной езды большегрузов, пояснили другие горожане.

Видео из микрорайона Верхний аул с жалобами местной жительницы на состояние дорог опубликовал сегодня YouTube-канал "Сделано в КБР". Как следует из видеоролика, по улице Розы Люксембург проезжая часть представляет собой сплошные ямы и выбоины. "Почти метр глубина", - говорит на видео местная жительница Тамара Кулиева. Как следует из видеозаписи, машины вынуждены объезжать ямы по краю дороги. "Вот в прошлом году залатали в июне, а в этом году вот", - говорит пожилая женщина, показывая рукой на большую выбоину.

Она пояснила, что даже машины с похоронными процессиями не могут нормально проехать по улице. Она рассказала, что после сильных ливней все ямы на улице затопило. "Три дня чистили, три дня откачивали", - отметила женщина

Кулиева добавила, что проблема не решается годами, она и другие жители неоднократно обращались к властям, однако проводится лишь ямочный ремонт, после которого дороги приходят в негодность через несколько месяцев. "Пропустить бы вот сюда главу администрации с машиной", - отметила Кулиева. Она также добавила, что на улице нет тротуара.

К 22.20 мск публикация в YouTube-канале, на который подписаны 2,32 человек, набрала восемь комментариев.

"Люди из других республик приезжают, приезжают туристы, видят центр, наверное думают: дороги хорошие в Нальчике, чистый ухоженный город. Но всего лишь три-пять километров от центра и вот такие участки дорог. Не везде по городу так конечно, но наверное, можно было бы и вообще не доводить до такого состояния дороги, хотя бы ямочный ремонт можно делать", - указал пользователь Из Нальчика Артур Черкес.

Другие пользователи согласились, что за состояние дорог ответственны чиновники. В частности, пользователь Прод Парод отметил, что на состояние дорог должен обратить внимание персонально глава администрации Нальчика.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.