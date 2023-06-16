Разбитая дорога в Нальчике. Фото: https://dorogi-onf.ru/city/10460/

16 июня 2023, 22:19

Жители Нальчика пожаловались на разбитые дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В микрорайоне Нальчика Вольный аул дорога состоит из глубоких ям и выбоин, пожаловалась местная жительница. Комментаторы в YouTube подтвердили, что проблема с дорогами актуальна и для других районов города.

"Кавказский узел" писал, что пользователи соцсетей неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние дорог в разных районах Нальчика. Так, в октябре 2022 года жители улицы Шогенова заявили, что машины скорой помощи вынуждены доставлять пациентов в больницу по единственной дороге, которая сильно разбита из-за постоянной езды большегрузов, пояснили другие горожане.

Видео из микрорайона Верхний аул с жалобами местной жительницы на состояние дорог опубликовал сегодня YouTube-канал "Сделано в КБР". Как следует из видеоролика, по улице Розы Люксембург проезжая часть представляет собой сплошные ямы и выбоины. "Почти метр глубина", - говорит на видео местная жительница Тамара Кулиева. Как следует из видеозаписи, машины вынуждены объезжать ямы по краю дороги. "Вот в прошлом году залатали в июне, а в этом году вот", - говорит пожилая женщина, показывая рукой на большую выбоину.

Она пояснила, что даже машины с похоронными процессиями не могут нормально проехать по улице. Она рассказала, что после сильных ливней все ямы на улице затопило. "Три дня чистили, три дня откачивали", - отметила женщина

Кулиева добавила, что проблема не решается годами, она и другие жители неоднократно обращались к властям, однако проводится лишь ямочный ремонт, после которого дороги приходят в негодность через несколько месяцев. "Пропустить бы вот сюда главу администрации с машиной", - отметила Кулиева. Она также добавила, что на улице нет тротуара.

К 22.20 мск публикация в YouTube-канале, на который подписаны 2,32 человек, набрала восемь комментариев. 

"Люди из других республик приезжают, приезжают туристы, видят центр, наверное думают: дороги хорошие в Нальчике, чистый ухоженный город. Но всего лишь три-пять километров от центра и вот такие участки дорог. Не везде по городу так конечно, но наверное, можно было бы и вообще не доводить до такого состояния дороги, хотя бы ямочный ремонт можно делать", - указал пользователь Из Нальчика Артур Черкес.

Другие пользователи согласились, что за состояние дорог ответственны чиновники. В частности, пользователь Прод Парод отметил, что на состояние дорог должен обратить внимание персонально глава администрации Нальчика.

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Примечание:

"Более 2 тысяч жителей Кабардино-Балкарии остались без водоснабжения", "Жители Прохладного добились ремонта дороги", "Ливень нанес ущерб жителям Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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