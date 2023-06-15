Более 2 тысяч жителей Кабардино-Балкарии остались без водоснабжения

15 июня 2023, 12:00

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Водоснабжение нарушено из-за аварии в Зольском районе Кабардино-Балкарии, в зону отключения воды попали жители городского поселения Залукокоаже.

В Залукокоаже в связи с подъемом уровня воды на реке Золка сегодня рано утром был поврежден основной водопровод. "Всего без водоснабжения остаются 2120 абонентов", - сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

ООО "Водоканал плюс" ведет аварийно-восстановительные работы, на месте происшествия работают девять человек и две единицы техники, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Время окончания аварийных работ не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что в конце мая-начале июня после ливней часть Нальчика осталась без водоснабжения. Кроме того, 29 мая в результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод, и вышедшая из берегов река затопила зону отдыха.