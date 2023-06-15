15 июня 2023, 12:00

Более 2 тысяч жителей Кабардино-Балкарии остались без водоснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Водоснабжение нарушено из-за аварии в Зольском районе Кабардино-Балкарии, в зону отключения воды попали жители городского поселения Залукокоаже.

В Залукокоаже в связи с подъемом уровня воды на реке Золка сегодня рано утром был поврежден основной водопровод. "Всего без водоснабжения остаются 2120 абонентов", - сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

ООО "Водоканал плюс" ведет аварийно-восстановительные работы, на месте происшествия работают девять человек и две единицы техники, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Время окончания аварийных работ не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что в конце мая-начале июня после ливней часть Нальчика осталась без водоснабжения. Кроме того, 29 мая в результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод, и вышедшая из берегов река затопила зону отдыха.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Залукокоаже идет дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 16 июня дождь продолжится, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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