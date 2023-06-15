Содокладчики ПАСЕ обозначили проблемы с правами человека в Азербайджане

15 июня 2023, 04:53

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Несмотря на некоторые шаги, предпринятые Азербайджаном для выполнения своих обязательств перед Советом Европы, остаются вопросы, вызывающие серьезную озабоченность, заявили содокладчики а ПАСЕ Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен. В частности, они указали на проблемы с реализаций прав на свободу выражения, медиа, собраний, объединений, преследования граждан по политическим мотивам, исполнением в полной мере решений ЕСПЧ.

Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания ) и Лиз Кристофферсен 3-7 июня совершили визит в страну для дальнейшей оценки выполнения Баку своих обязательств перед Советом Европы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

В ходе визита содокладчики обсудили в Баку ряд проблем, касающихся развития демократии, прав человека и верховенства закона в Азербайджане, указанные в резолюции Ассамблеи 2184 «Функционирование демократических институтов в Азербайджане», принятой в октябре 2017 года.

На заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге 11 октября 2017 года были рассмотрены два отчета по Азербайджану, на основе которых были приняты соответствующие резолюции.

Отчет "Функционирование демократических институтов в Азербайджане" был представлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Стефаном Шеенаком (Австрия) и Сезаром Флорином Предой (Румыния), содержал критику ситуации с правами человека в Азербайджане. В резолюции принятой на основе доклада были выдвинуты ряд рекомендаций правительству Азербайджана. В частности, ПАСЕ призвала власти страны оперативно обеспечить полное выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), усилить парламентский контроль над исполнительной властью, продолжить реформы судебной системы и прокуратуры с тем, чтобы обеспечить полную независимость судебных органов. Предлагалось также положить конец системным репрессиям против правозащитников, СМИ и критиков правительства, в том числе политически мотивированных судебных преследований, и создать условия, благоприятствующие деятельности НПО и средств массовой информации. ПАСЕ также приняла резолюцию "Шаги, предпринятые в Азербайджане в области уважения прав человека в период председательства страны в Совете Европы (май-ноябрь 2014)" на основе доклада бельгийского депутата Алена Дестекса. В ней ПАСЕ призвала власти Азербайджана "начать реальные и значимые реформы", чтобы создать судебную систему, которая соответствует стандартам Совета Европы, и устранить препятствия для работы журналистов и правозащитников. Доклады вызвали резкую критику азербайджанской делегации в ПАСЕ. ПАСЕ также приняла резолюцию "Шаги, предпринятые в Азербайджане в области уважения прав человека в период председательства страны в Совете Европы (май-ноябрь 2014)" на основе доклада бельгийского депутата Алена Дестекса. В ней ПАСЕ призвала власти Азербайджана "начать реальные и значимые реформы", чтобы создать судебную систему, которая соответствует стандартам Совета Европы, и устранить препятствия для работы журналистов и правозащитников. Доклады вызвали резкую критику азербайджанской делегации в ПАСЕ. Резолюции предвзяты и не отражают действительность, Резолюции предвзяты и не отражают действительность, заявил глава делегации Самед Сеидов.

«Что касается плюралистической демократии, то мы с интересом принимаем к сведению план перехода от мажоритарной к пропорциональная система в парламенте. Однако нас по-прежнему беспокоит закон о политических партиях от 16 декабря 2022 г., что может оказать сдерживающее воздействие на плюрализм в стране. Поэтому мы призываем власти к дальнейшему реформированию избирательной системы страны в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ от 13 марта 2023 г», - отмечено в заявлении содокладчиков.

Новый закон о политических Азербайджана содержит ряд положений, которые могут оказать сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране, говорится в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

Касаясь верховенства закона, содокладчики приняли к сведению «различные шаги, предпринятые властями для борьбы с коррупцией».

Они подчеркивают, что «этот вопрос должен решаться на каждом уровне в соответствии с рекомендациями Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO)».

Власти Азербайджана должны проявить волю и завершить антикоррупционную реформу, связанную с обязательным декларированием доходов и имущества членами парламента, судьями и прокурорами, говорится в отчете Антикоррупционной группы Совета Европы (GRECO), распространенном в июне 2019 года.

Относительно обеспечения независимости судебной власти, представители ПАСЕ выразили удовлетворение по поводу обсуждения в парламенте законопроекта, направленного на реформирование Судебно-правового совета с учетом рекомендаций органов Совета Европы относительно его состава.

«Что касается ситуации с правами человека, мы приветствуем усилия, предпринятые офисом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) по защите прав граждан, а также предстоящую реформу, направленную на расширение сферы деятельности этого учреждения. Тем не менее, есть много вопросов, вызывающих серьезную озабоченность. Мы по-прежнему обеспокоены ограничениями права на свободу выражения мнений и, в частности, влияние на положение СМИ, журналистов и блоггеров Закона о медиа от 30 декабря 2021 года, который вводит ряд регистрационных требований. Мы призываем власти безотлагательно внести поправки в закон в соответствии с заключением Венецианской комиссии от 20 июня 2022 г., чтобы средства массовой информации могли продолжать выполнять свою роль «общественного контроля», - далее указывают содокладчики.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" " Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ ". В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон "О медиа" окажет сдерживающее влияние на прессу, озвучила свои выводы Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам. В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон "О медиа" окажет сдерживающее влияние на прессу, озвучила свои выводы Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам.

Они также обеспокоены «продолжающимися ограничениями права на свободу ассоциаций и собраний и общим положением НПО, которые продолжают работать в весьма ограничительных условиях».

«Мы помним, что Ассамблея уже выражала серьезную обеспокоенность продолжающимся присутствием заключенных, задержанных по политически мотивированным обвинениям (см. Резолюцию 2322 (2020) о «Зарегистрированных случаях политических заключенных в Азербайджане», примеч. содокладчиков, и что в последние годы Европейский суд по правам человека вынес большое количество судебных решений, устанавливающих нарушения Европейской конвенции о правах человека в результате произвольных арестов и задержаний оппозиционных политиков, активистов гражданского общества, правозащитников и критически настроенных журналистов. Мы по-прежнему обеспокоены этой проблемой и будем продолжать внимательно отслеживать ее», - далее указывается в заявлении представителей ПАСЕ.

Они призвали власти Азербайджана в «полной мере и быстро выполнять решения Европейского суда по правам».

«Что касается вопросов, связанных с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, мы приветствуем недавний прогресс, сделанные Азербайджаном и Арменией для достижения мирного соглашения и призываем правительства обоих стран активизировать их двусторонние переговоры в этом направлении. Мы приветствуем усилия властей Азербайджана по разминированию в Нагорного Карабаха и вокруг него и восстановлению всей разрушенной инфраструктуру в этом регионе, принимая во внимание, что эти процессы могут занять значительное количество времени. Что касается ситуации в Лачинском коридоре, мы вновь призываем к обеспечению свободы передвижения, в соответствии с нашими предыдущими заявлениями (в частности, от 26 апреля 2023 г.), решения Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 г. в соответствии с правилом 39 Регламента суда, а также постановление Международного Суда (МС) от 22 февраля 2023 г», - подчеркивают содокладчики ПАСЕ. При этом они выражают надежду, что «миротворческие силы Российской Федерации покинут этот регион самое позднее к ноябрю 2025 года».

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Азербайджана и Армении - Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания) , Лиз Кристофферсен (Норвегия) и - Киммо Кильюнен (Финляндия), Бориана Оберг (Швеция) выступили с заявлением в связи с ситуацией на Лачинской дороге.

Они призвали восстановить свободу передвижения по Лачинскому коридору, ссылаясь на решения Европейского суда по правам человека и Международного суда о том, что Азербайджан «должен принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении 20 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Международный суд ООН в Гааге 22 февраля Международный суд ООН в Гааге 22 февраля применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. При этом суд не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

В заключение заявления содокладчики выразили удовлетворение диалогом с властями Азербайджана и их готовностью предоставить ответы по рассматриваемым вопросам. «Общую ситуацию в стране мы оценим в нашем предстоящем отчете», - резюмируют содокладчики.

В сопровождающем их заявлении сообщении указывается, что в ходе визита в Баку содокладчики встретились с министрами иностранных дел, внутренних дел, юстиции, вице-председателем Верховного суда, генеральным прокурором и омбудсменом, главами политических партий, представленных в парламенте, и азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Они также встретились с представителями Коллегии адвокатов, гражданского общества, внепарламентской оппозиции и родственниками некоторых «политзаключенных». Кроме того, содокладчики посетили город Агдам. Они также запросили разрешение на посещение нескольких лиц, предположительно задержанных на политически мотивированные обвинения, но это не было удовлетворено, сказано в заключение сообщения.

Адвокат Асабали Мустафаев был одним из тех с кем, встречались содокладчики в Баку. На встрече с участием группы адвокатов и представителей гражданского общества была обсуждена ситуация в Азербайджане с правами человека, в том числе со свободами собраний, слова, ассоциаций, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Также был затронут вопрос о политзаключенных и в этом контексте, в частности дело правозащитника и активиста Бахтияра Гаджиева. Мы указали на нарушения в ходе расследования дел Гаджиева и других политзаключенных. Я, лично также информировал, что в 2014 году в рамках уголовного дела против НПО приказом генпрокурора были заблокированы банковские счета этих общественных объединений. По закону, блокировка не может действовать более 11 месяцев, однако уже прошло 11 лет и запрет все еще действует. В целом, мы рассказали о всех главных проблемах, волнующих гражданское общество. Надеемся, что встреча будет результативной с точки зрения в конечном итоге решения указанных проблем», - отметил Мустафаев.

Эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Азербайджана Алескер Мамедли был среди участников встречи с представителями медийного сообщества Азербайджана.

«Мы рассказали о проблемах в области свободы медиа. Новый закон о медиа навис как «Дамоклов меч» над независимыми медиа. Он обязывает СМИ войти в госреестр медиа, однако для этого выдвинуты жесткие условия. Более 40 медиа уже отказано во включении в реестр. В ходе встречи было указано также на блокировку сайтов ряда независимых СМИ, не расследование преступлений против журналистов, ограниченность рекламного рынка и доступ к нему только государственных и проправительственных СМИ, преследования не угодных журналистов по уголовным и административным делам. Представители ПАСЕ сообщили, что будут использовать полученную информацию в подготовке доклада с оценкой выполнении Азербайджаном своих обязательств перед Советом Европы. Мы надеемся, что Совет Европы будет более последовательным в отстаивании своих принципов», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов считает, что содокладчики должны были встретиться с представителями гражданского общества, оппозиции и независимых медиа до встреч с официальными лицами.

«Если бы встреча с активистами, правозащитниками, журналистами была бы раньше, то содокладчики были бы больше информированы о проблемах и они напрямую и конкретно ставили бы их перед чиновниками, силовиками, руководством парламента и администрации президента», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, первичное заявление содокладчиков в определенной степени отражает проблемы в области прав человека, верховенства закона, обеспечения баланса между ветвями власти. «Главное, конечно, не то, что они напишут, а какая польза будет от этого. Совет Европы должен последовательно добиваться соблюдения его принципов в государствах-членах», - продолжил Гасанов.

Вместе с тем он выразил несогласие с оценками содокладчиков ситуации в Лачинском коридоре.

«На Лачинской дороге, где она начинается от границы с Арменией установлен азербайджанский погранично-пропускной пункт. У всех государств есть такие погранпункты. Армянские жители Карабаха все больше пользуются дорогой и проезжают через погранпукт, никаких проблем не возникает. Если раньше они ехали на машинах миротворцев и Красного креста, то в последние дни они проезжают на гражданском автобусе. С азербайджанской стороны никаких проблем нет, армянские жители могут проезжать и на обычном легковом транспорте», - отметил Гасанов.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявление содокладчиков ПАСЕ.

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