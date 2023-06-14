Уроженцы Дагестана осуждены по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии

14 июня 2023, 19:55

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Южный окружной военный суд признал двух жителей Дагестана виновными в руководстве террористической ячейкой в калмыцкой колонии и приговорил их к 18 и 23 годам лишения свободы, еще пять человек получили сроки от 7,5 до 8 лет.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России. В частности, были задержаны жители Махачкалы Курбан Меджидов и Руслан Сурхаев, житель Хасавюртовского района Магомед Гусейнов и житель Избербаша Магомедали Рамазанов. В мае 2020 года адвокаты рассказали, что в производстве находятся дела около 40 человек, и число обвиняемых по этому делу может расти. В марте 2023 года до суда дошло дело уроженцев Дагестана Гаджимурада Хамисурова и Гамида Маммедова, к этому времени другие 13 обвиняемых уже получили длительные сроки.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Суд вынес приговор по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии в отношении Руслана Сурхаева, Магомед Гусейнова, Юрия Кайшева, Рамазана Дибирова, Тимура Абдуллаева, Махмуда Мугутдинова, Абдулмалика Рамазанова, сообщил сегодня Следком России Они признаны виновными в руководстве и участии в террористическом сообществе, подстрекательстве и склонению к участию в террористическом сообществе, публичном оправдании терроризма. сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.

По версии следствия и суда, осужденные "занимались распространением среди осужденных идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма, распространяли материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещённую экстремистскую литературу, и занимались вовлечением в террористическое сообщество новых лиц и их вербовкой", указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

После освобождения Гасанова террористическое сообщество в колонии возглавил Сурхаев, а затем Гусейнов, которые "поочередно осуществляли руководство" террористической ячейкой, отметил Следком. Также Гусейнов обвинялся в даче взятки в размере не менее 235 тысяч рублей замначальника колонии Артуру Цамаеву взятку за пособничество деятельности ячейки. Расследование уголовного дела против Цамаева продолжается, отметило ведомство.

Суд приговорил Сурхаева к 18 годам, а Гусейнова - к 23 годам в колонии особого режима. Рамазанов приговорен к восьми годам колонии, Кайшев, Дибиров, Абдуллаев и Мугутдинов - к семи годам и шести месяцам в колонии строгого режима.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело поступило в суд в декабре 2021 года, приговор был вынесен сегодня.

Ранее жена Магомеда Гусейнова сообщала "Кавказскому узлу", что бывших заключенных калмыцкой колонии, которые отказываются признать себя участниками террористического сообщества, содержат в разных СИЗО, чтобы исключить их солидарную позицию.

В такого рода делах упор делается на двух-трех свидетелей из числа самих же обвиняемых, которые согласились на особый порядок рассмотрения их дела в обмен на обещание следствия о минимальном сроке наказания, отметил адвокат одного из обвиняемых по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии Рамазана Дибирова Загид Махмудов. "Часто в этом их (обвиняемых) обманывают. Люди, которые соглашаются на особый порядок, фактически подписываются под выводами следствия против других обвиняемых", - сказал он ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

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