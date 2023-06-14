Нападение на журналиста совершено в Аджарии

14 июня 2023, 18:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Журналист аджарского радио Коба Партенадзе подвергся нападению на рабочем месте. Нападавший арестован.

Журналист аджарского радио Коба Партенадзе подвергся сегодня нападению на рабочем месте, сообщила сегодня телекомпания "Аджара ТВ". После нападения журналист был доставлен в полицию, также в полицейском участке идет допрос свидетелей, говорится в сообщении телекомпании, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Полиция арестовала одного человека по уголовному делу о насилии в отношении Кобы Партенадзе, сообщила позднее телекомпания.

В Грузии необходимо срочно улучшить расследование и судебное преследование по делам о насилии в отношении журналистов, говорится в исследовании Советa Европы ""Обзор законодательства и практики Грузии в отношении защиты и безопасности журналистов", опубликованном 12 июня.

"Хотя в последние годы участились случаи насилия и угроз насилия в отношении журналистов, в расследовании и уголовном преследовании этих преступлений есть серьезные недостатки. Даже в тех случаях, когда преступления расследуются, часто выносятся легкие приговоры. «В целях совершенствования расследования и уголовного преследования по делам о насилии в отношении журналистов рекомендуется переформулировать статью 154 Уголовного кодекса, чтобы охватить все случаи насилия или угроз в отношении физических и юридических лиц, связанные с их журналистской деятельностью", - указано в исследовании.

Кроме того, рекомендуется проводить системную проверку качества расследования преступлений, совершенных против журналистов, с привлечением представителей СМИ и заинтересованных сторон. А затем разработать конкретные и подробные инструкции для всех правоохранительных органов по расследованию случаев насилия в отношении журналистов.

"Кавказский узел" также писал, что с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиков, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. В январе 2022 года ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным это решение.

После этого также фиксировались случаи нападений на журналистов. Так, журналистка телеканала "Пирвели" подверглась нападению в марте, когда брала комментарий у участника акции против евроинтеграции, которая прошла в Тбилиси. За нападение задержан сельчанин из Западной Грузии Мамука Андуладзе, ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии - за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности, насилие, а также уничтожение или порчу имущества. 21 марта суд освободил Андуладзе под залог.