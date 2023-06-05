Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских военных 

05 июня 2023, 20:46

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Задержанные армянские военнослужащие не имеют жалоб на условия содержания и обращение, отчиталась омбудсмен Азербайджана после требования ЕСПЧ к Баку сообщить о состоянии военных.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая Азербайджан заявил о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских солдат. Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции сослуживцев. 27 мая прокуратура Азербайджана информировала, что армянские солдаты Харут Овакимян и Карен Казарян, задержанные около границы, подозреваются в терроризме и контрабанде оружия. Решением суда они были заключены под стражу. Европейский суд по правам человека в ответ на просьбу Армении применить к Азербайджану промежуточную меру и обязать предоставить данные об условиях содержания двух армянских солдат, задержанных около границы потребовал до 6 июня предоставить информацию о задержанных.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана и члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток при омбудсмене встретились с задержанными 26 мая армянскими военными Харутом Овакимяном и Кареном Казаряном. Военные были приняты омбудсменом в конфиденциальной обстановке и "не жаловались на условия содержания и обращение с ними", говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена.

Омбудсмен и сопровождающие лица осмотрели камеру, где содержатся задержанные, также познакомились с условиями содержания. "Было зафиксировано соблюдение прав задержанных в соответствии с международными нормами, обеспечение их медицинскими услугами, что было подтверждено также ими самими", - указывается в пресс-релизе.

Задержанным предоставлена художественная литература и информационные материалы на родном языке, в том числе о законодательных актах Азербайджана и международных документах о механизмах обращений в по поводу защиты своих прав, а также о возможности обращения на горячую линию аппарата омбудсмена, далее говорится в сообщении офиса аппарата омбудсмена.

Посещение было организовано в соответствии с требованиями Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конституционного закона «Об Омбудсмене Азербайджанской Республики», указано в сообщении.

Напомним, по версии азербайджанских силовиков, 26 мая диверсионная группа попыталась перейти границу со стороны Армении, двое армянских военнослужащих были задержаны. Они подозреваются по нескольким уголовным статьям УК Азербайджана, в том числе о терроризме и контрабанде оружия. Им грозит до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что власти Армении ранее заявляли о случаях насилия над пленными военными, которые удерживались в Азербайджане.

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